El gobierno anunció un aumento salarial para trabajadores del Hospital Garrahan que rondará el 60%

El gobierno nacional anunció un “histórico aumento salarial” en el hospital Garrahan, con una suba cercana al 60% en la asignación básica.

Según consignó Clarín, este incremento no incluye el bono mensual que ya se había otorgado en septiembre: $450.000 para el personal asistencial y $350.000 para el administrativo, beneficios que se mantendrán vigentes. En la práctica, el aumento de bolsillo rondará entre el 35% y el 40%.

“Es una recomposición salarial histórica, la más grande en los últimos 20 años”, destacó Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital.

A través de su cuenta oficial de X, el Garrahan difundió un comunicado en el que subraya que, durante la actual gestión, el centro pediátrico de referencia “comenzó un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia”, y que este año “ese camino se aceleró como nunca antes”, lo que permitió otorgar los bonos fijos en septiembre.

El texto remarca que “se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital”, y que, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno, “ese reconocimiento se consolida con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica”, destinado a personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

Además, se informó que el aumento será retroactivo a octubre, y que el personal verá el impacto en sus haberes en los próximos días, ya que “el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del gobierno nacional”.