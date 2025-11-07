Se realizó en Concordia un bloqueo sanitario por el posible caso de chikungunya

La Municipalidad de Concordia comunicó que se llevó adelante un operativo de bloqueo sanitario en el barrio Victorino Simón, "ante la detección de un posible caso de chikungunya".

Las acciones preventivas fueron desarrolladas de manera conjunta "entre la Secretaría de Salud, la Unidad Extramuro y promotores de salud del Hospital Masvernat, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger a la comunidad", se detalló.

Puntos centrales

El operativo comprendió un total de nueve manzanas alrededor del domicilio donde se ubicaría el caso sospechoso. En el lugar se realizaron tareas de fumigación, descacharrización y concientización casa por casa, informando a los vecinos sobre las medidas de prevención y la importancia de eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Desde la Secretaría de Salud municipal, se recordó a los vecinos la importancia de "mantener los patios limpios, eliminar recipientes con agua y permitir el ingreso de los equipos del área cuando se realicen este tipo de bloqueos preventivos".

El caso

La titular del área de Epidemiología del hospital Delicia Concepción Masvernat, Fabiana Leiva, había informado que se trata de "una paciente de Concordia, no ha salido de la ciudad, no ha tenido viajes, no ha tenido reuniones sociales donde hayan venido familiares o alguien de otro lado y eso es lo que llama la atención”.

La doctora recordó que “esta es una enfermedad que se transmite igual que el dengue, por vector, y con esta lluvia que ha habido durante toda la noche y la mañana, seguramente estaremos viendo muchos reservorios de agua, por lo que pedimos por favor a la población que salgan a sus patios y den vuelta todo lo que pueda llegar a contener agua, porque eso hace que este mosquito pueda reproducirse”.

Según consignó Diario Río Uruguay, si bien es cierto que “ayer en la zona intradomiciliaria se hicieron otras acciones como la fumigación, está demostrado científicamente que la fumigación a gran escala no trae beneficios para disminuir la población de nuestros mosquitos, por lo menos no de este, que vive cerca nuestro”, remató Leiva.