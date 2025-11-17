Unión empató en Córdoba con Belgrano, terminó segundo y eliminó al Pirata

El Tatengue convirtió sobre el final del partido, pero el gol fue anulado a instancias del VAR.

Unión de Santa Fe empató sin goles este lunes en su visita a Belgrano de Córdoba y clasificó segundo en su grupo por el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El resultado en el Estadio Julio César Villagra, válido por la última fecha de la fase regular, dejó al Pirata afuera de los octavos de final.

Los conducidos por Ricardo Zielinski llevaron peligro a los seis minutos con un remate cruzado de Francisco González Metilli rechazado al córner por Matías Tagliamonte. El Tatengue respondió antes del cuarto de hora e hizo lucir al arquero Thiago Cardozo con una doble tapada al exPatronato Cristian Tarragona y Franco Fragapane.

El ida y vuelta continuó con una volea de Jeremías Lucco despejada por Tagliamonte y sendos intentos desviados de Tarragona y Mauricio Martínez, e incluso hubo un gol, pero la acción convertida por González Metilli fue anulada por un correcto fuera de juego a los 35 minutos, consigna Infobae.

Ya en el complemento, el compromiso se planchó y se destacó una buena jugada de Caramelo Martínez que terminó en un disparo sin dirección. Sobre el final, la visita pudo llevarse la victoria, pero le anularon el tanto a Diego Armando Díaz por fuera de juego. La paridad dejó a Belgrano en la décima colocación del grupo, mientras que Unión superó a Racing en el segundo lugar por diferencia de gol.