Familia cayó de una moto en la Autovía 18: una bebé de 9 meses está en grave estado

Un grave siniestro vial ocurrió este lunes por la tarde en el kilómetro 207 de la Autovía Ruta Nacional Nº 18, en un tramo que aún no está habilitado al tránsito. Según informó la Jefatura Departamental de San Salvador, el hecho se registró alrededor de las 16:40, cuando una motocicleta Guerrero Trip gris cayó junto a todos sus ocupantes.

Al llegar al lugar, la Policía encontró únicamente al conductor, un hombre de 47 años domiciliado en San Salvador, quien fue trasladado en ambulancia al hospital local. Minutos antes, otras tres personas que viajaban con él —su hija mayor de edad, una menor y una bebé de apenas 9 meses— habían sido trasladadas en un vehículo particular al Hospital San Miguel.

Según se informó a ANÁLISIS desde la Jefatura Departamental San Salvador, la situación más delicada es la de la beba, que sufrió un traumatismo grave de cráneo y debió ser derivada de urgencia al Hospital Masvernat de Concordia. El resto de los integrantes de la familia están siendo evaluados por las lesiones sufridas.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística y Sumariante, y se dio intervención a la Unidad Fiscal de San Salvador. Las tareas de rigor continúan mientras se investigan las causas que provocaron la caída. Se aguarda información oficial ampliada.