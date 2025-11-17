Reprogramaron La Unión-Rocamora por la muerte de un PF del Rojo uruguayense

El partido que debían disputar este lunes, a partir de las 21, La Unión de Colón y Rocamora de Concepción del Uruguay en el estadio Carlos Delasoie por la Liga Argentina de Básquetbol fue suspendido a raíz del fallecimiento de Valentín García, preparador físico de las categorías intermedias masculinas del equipo de La Histórica. La noticia fue confirmada por la Asociación de Clubes (AdC), que envió sus condolencias a familia y allegados del difunto.

La institución uruguayense informó en sus redes sociales que el club “está de duelo con suspensión de actividades en este día” a raíz de la muerte de García, quien se desempeñaba en las categorías intermedias masculinas. “Enviamos sus condolencias a su familia y sus seres queridos”, agregaron.

Por otra parte, el Departamento de Competencias anunció la reprogramación del partido entre los dos Rojos entrerrianos para el 14 de diciembre.

Cabe destacar que ambos equipos vienen de superar a Unión de Mar del Plata en sus últimas actuaciones en la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquetbol nacional. El equipo colonense se impuso con autoridad por 103 a 76 el pasado sábado. Henriques fue el goleador del local con 19 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias con 24 de valoración. En la visita se destacó Bellozas con 21 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 29 puntos de valoración.

Por su parte, el elenco uruguayense le ganó el miércoles por 85-81 en lo que fue su tercera presentación de la temporada. Franco Maeso sumó 21 puntos y 11 rebotes en Rocamora, Occhi lo siguió con 18 y 6 mientras que Juani Fernández llegó a las 14 unidades. Bellozas aportó 19 tantos y 17 tableros, el goleador absoluto fue Carneglia con 26 puntos y Yarza lo escoltó también con 19 en la visita.