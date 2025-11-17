Básquet: Paraná se consagró campeón entrerriano U15 femenino

El seleccionado de la APBF se impuso por 56 a 49 a su par de la Asociación Pancho Ramírez.

El seleccionado de Paraná (APBF) se consagró campeón del Campeonato Entrerriano de Selecciones U15 Femenino tras imponerse por 56-49 ante su par de la Asociación Pancho Ramírez (ARBPR) en un encuentro disputado este domingo en la capital provincial.

La definición del certamen federativo se desarrolló en un colmado estadio del Club Talleres, que le dio un marco ideal a una jornada cargada de emoción y alto nivel competitivo del torneo que fue organizado por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

El conjunto dirigido por Nadia y Camila Carrero mostró carácter en los momentos determinantes del juego y contó con actuaciones destacadas de Elena Garzón Kunzke, autora de 13 puntos y 3 rebotes, y de Guadalupe Navarro, quien sumó 9 unidades y 10 recobres. Los parciales del partido fueron 18-10, 28-29 y 42-37.

Con un registro perfecto de tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, Paraná logró coronarse ante su público y reafirmar su protagonismo en la categoría, recuperando el cetro provincial que estaba en manos del representativo de la Asociación Pancho Ramírez.

Por su parte, la ARBPR finalizó en el segundo puesto con un balance de dos victorias y una derrota, mientras que Concordia completó el podio tras concluir con récord de 1-2. Santa Elena, en tanto, cerró su participación sin festejos en la Zona Campeonato.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del presidente de la FBER, Julio Giménez, quien entregó los reconocimientos y felicitó a los equipos participantes por el esfuerzo y el compromiso durante la preparación y la competencia.

Resultados

Paraná 94 - Santa Elena 24

Uruguay 68 - Concordia 46

Paraná 63 - Concordia 38

Uruguay 56 - Santa Elena 28

Concordia 56 - Santa Elena 45

Paraná 56 - Uruguay 49