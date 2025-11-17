Independiente Rivadavia venció a Defensa y Justicia y lo dejó afuera de los playoffs

El Halcón de Varela se fue silbado por sus hinchas en el Norberto Tito Tomaghello.

Independiente Rivadavia de Mendoza venció por 2-0 a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tito Tomaghello, donde ambos completaron su participación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Con goles de Matías Fernández, a los 14 minutos del primer tiempo, y de Sheyko Studer, a los 24 del complemento, el elenco cuyano –flamante campeón de la Copa Argentina– quedó penúltimo en su grupo y privó al local de jugar octavos de final.

El Halcón de Varela dispuso de chances claras —como la de Juan Gutiérrez a los seis minutos y la aproximación de Juan Miritello en el complemento—, pero careció de precisión en los últimos metros y dejó escapar sus últimas aspiraciones de clasificación.

El partido tuvo un punto de quiebre temprano. A los 14, un error de Lucas Ferreira en la salida derivó en la rápida recuperación de la Lepra y en un ataque profundo encabezado por Villa, que asistió a Fernández para el 1-0.

Desde entonces, Independiente Rivadavia encontró espacios para golpear de contra. A los 24 del segundo tiempo llegó el golpe definitivo: tras un córner preparado, Luciano Gómez envió un centro perfecto para la aparición de Sheyko Studer, que de cabeza decretó el 2-0 final.

El Halcón se retiró silbado por su gente y la Lepra celebró un triunfo que le permite cerrar el año con una sonrisa.

Con este resultado, el conjunto mendocino terminó en la anteúltima posición de la Zona A con 14 unidades, dejando a Newell’s en el fondo de la tabla.

A pesar de su floja campaña en el torneo, Independiente Rivadavia logró cortar una racha de 10 partidos sin victorias y estirar el envión anímico tras obtener la Copa Argentina, el primer título oficial de su historia en Primera División, que además le dio la clasificación a la Conmebol Libertadores 2026.

Para Defensa y Justicia, la derrota representó un golpe doloroso. Llegaba undécimo con 19 puntos y necesitaba ganar para mantener chances de meterse en los playoffs, además de esperar otros resultados.

Nada de eso ocurrió: sumó su cuarta caída consecutiva y cerró un Clausura irregular bajo la conducción de Mariano Soso, con actuaciones lejos de su mejor versión.