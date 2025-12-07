San Martín Club Social presenta una Noche Lírica con cena italiana este miércoles

El próximo miércoles 10 de diciembre a las 21, San Martín Club Social será escenario de una nueva propuesta cultural y gastronómica: una Noche Lírica que combinará música en vivo y una cena por pasos. El encuentro tendrá lugar en la sede ubicada en San Martín 958, en pleno centro de Paraná.

La velada contará con la participación de Lírica Regional, el grupo lírico paranaense que ofrecerá un repertorio especialmente preparado para la ocasión. Mientras tanto, los asistentes podrán disfrutar de una cena de pastas italianas, diseñada en formato de pasos para acompañar la presentación musical.

El costo de la actividad es de $45.000 por persona. Desde la organización destacaron que la invitación es abierta al público en general.

Para reservas o consultas, se habilitó el número 343-4041948.