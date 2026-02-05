Rige alerta por tormentas en siete Departamentos de Entre Ríos para este viernes

El alerta rige para la mañana y la tarde del viernes en la zona oeste de Entre Ríos.

Siete Departamentos de Entre Ríos estarán bajo alerta amarillo por tormentas para este viernes 6 de febrero. Se trata de Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La advertencia por tormentas fuertes rige para este viernes en horas de la mañana y la tarde. En esa franja horaria se esperan, según los meteorólogos, las mayores probabilidades de precipitaciones, que serán localmente fuertes.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, indica el organismo pronosticador.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual, finaliza la advertencia oficial.