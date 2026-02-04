Gualeguaychú: diplomáticos europeos participarán de los Corsos Populares y del Carnaval del País

En el marco de una muestra fotográfica internacional, representantes de la Unión Europea participarán de los Corsos Populares Matecito y del Carnaval del País.

Gualeguaychú vivirá un acontecimiento que la posiciona en la agenda cultural internacional: representantes diplomáticos de nueve países europeos, integrantes de la Unión Europea, participarán de los Corsos Populares Matecito y de la Fiesta Nacional Carnaval del País.

Será en el marco de la muestra fotográfica internacional “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin fronteras”.

El próximo viernes 6 de febrero se inaugurará la muestra, a puertas cerradas, y a partir del sábado 7 se podrá visitar en el Museo del Carnaval, en los horarios habituales, consignó el portal R2820.

Por este motivo, se dará la presencia de los representantes de las embajadas europeas proponiendo un diálogo visual y cultural entre distintas expresiones carnavaleras del mundo.

A raíz de esta iniciativa, los representantes diplomáticos manifestaron su interés en sumarse a actividades que les permitan conocer y vivenciar el carnaval como una expresión cultural viva, popular y colectiva, ligada a la identidad de Gualeguaychú.

En este contexto, los embajadores y funcionarios participarán de los Corsos Populares Matecito -donde el carnaval se expresa desde los barrios, con un fuerte protagonismo comunitario, la cercanía con el público y el trabajo sostenido de murgas, comparsas y vecinos que mantienen viva una de las tradiciones más genuinas de la ciudad- y también asistirán a la Fiesta Nacional Carnaval del País, máximo emblema cultural de la ciudad reconocido a nivel nacional e internacional, destacó el portal R2820.

Entre las presencias confirmadas se encuentran Bulgaria, país que estará representado por su embajador Stoyan Mihaylov; Chipre, país impulsor de la iniciativa, que participará con su embajador Stelios Georgiades, acompañado por los funcionarios Alexander Consuegra, Alfredo Barreto y Sophie Finberg.

Croacia, representada por su embajadora Duška ParaviÄ junto a la primera secretaria Sara Terešak; Eslovenia, que participará a través de su embajadora Tina Vodnik; y Portugal, representado por su embajador Gonçalo Teles Gomes.

También estarán presentes Austria, representada por Sophie Triller-Windisch, consejera y vicejefa de misión, quien arribará acompañada por su esposo Florian Triller-Windisch; Grecia, con Panagiotis Sotiropoulos, consejero de Prensa y Comunicación, acompañado por Luis Javier González Rabadán y Gustavo Roberto Boschetti Lasso; y Polonia, a través de Bogna Ruminowicz, encargada de Negocios interina, y Urszula Kropiwiec, encargada de la Diplomacia Pública y Cultural.

Bélgica forma parte de esta iniciativa cultural, aunque en esta oportunidad no contará con representantes presenciales en la ciudad.