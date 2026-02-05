Rugby: Los Pumitas volverán a entrenar y concentrar en Paraná

El seleccionado argentino juvenil tendrá este año el Mundial de Georgia.

El seleccionado argentino de rugby de menores de 20 años concentrará en Paraná desde el martes 10 hasta el sábado 14 de febrero. Se dará en el marco de una semana de trabajo intensivo que también tendrá un fuerte eje en la formación y capacitación.

En el marco de esta concentración, y con el acompañamiento de ConectaRugby, se desarrollará una capacitación destinada a entrenadores de la región, que tendrá lugar el martes 10 de febrero a las 19.30, en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (CAE).

La charla estará a cargo de Nicolás Fernández Miranda, junto a entrenadores del staff del equipo M20.

Además, los entrenamientos del plantel serán abiertos, brindando una excelente oportunidad para que entrenadores interesados puedan observar, intercambiar experiencias y continuar su proceso de formación, informa Tercer Tiempo.

Cabe destacar que Argentina tendrá este año el Mundial M20 en Georgia, a disputarse del 27 de junio al 18 de julio, y formará parte del Grupo C, junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

Cronograma de actividades

Martes 10/02 – 19.30

Charla para entrenadores – Nicolás Fernández Miranda (CAE)

Miércoles 11/02

10 a 12 – Entrenamiento abierto (CAE Plumazo)

17.30 a 19 – Entrenamiento abierto (CAE Parque Urquiza)

Jueves 12/02

10 a 12 – Entrenamiento abierto (CAE Plumazo)

17.30 a 19 – Entrenamiento abierto (CAE Parque Urquiza)

Viernes 13/02

10 a 11 – Entrenamiento abierto (CAE Parque Urquiza)

18 a 20 – Entrenamiento abierto (Santa Fe Rugby Club)