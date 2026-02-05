Intenso temporal de viento destruyó un galpón de pollos en Entre Ríos

Un fuerte temporal de viento, conocido en el campo como “nubes negras”, se registró este miércoles en la zona rural de Herrera, en el Departamento Uruguay, y provocó severos daños en una granja avícola.

El fenómeno meteorológico se caracterizó por intensas ráfagas de viento y un marcado oscurecimiento del cielo, lo que derivó en el colapso de la estructura y afectó de manera directa la producción del establecimiento avícola, informó Catvca Noticias.

De acuerdo a la información brindada, el evento climático tuvo un alcance limitado, ya que no se registraron daños de consideración en otras explotaciones rurales ni en zonas cercanas, quedando el impacto circunscripto a ese sector puntual del Departamento Uruguay.