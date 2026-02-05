Comenzará un ciclo de cine al aire libre en Concepción del Uruguay

La propuesta se realiza a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER) y junto al Municipio local. Este sábado a las 20:30 en el Parador 1 de la Isla del Puerto se proyectará Belén, de Dolores Fonzi (2025), película argentina recientemente postulada para los Premios Oscar.

La película es dirigida por Dolores Fonzi, narra la historia real de una joven tucumana encarcelada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo en 2014. La trama sigue a Julieta y su abogada, Soledad Deza, enfrentándose a la criminalización, violencia institucional y prejuicios en un conservador sistema judicial argentino.

Se recomienda llevar sillón o reposera.

El ciclo continuará durante el verano y es parte de la agenda CUAC! Cultura Activa que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante la temporada en distintas localidades entrerrianas.

La entrada será libre y gratuita.