Activación final de Proyecto Cruce: una propuesta que reúne artesanías y artistas locales

Invitan a la activación y cierre de Proyecto Cruce, que tendrá lugar este miércoles 10 de diciembre a las 20 en el Museo y Mercado de Artesanías (Urquiza 1239) de Paraná. Mostrarán sus obras artistas locales en diálogo entre el arte contemporáneo y las artesanías. También habrá gastronomía de inspiración chaná y cantina.

La muestra reúne obras de nueve artistas seleccionados bajo la curaduría de Florencia Sabattini, con acompañamiento del espacio Casa Banano: Carlos Battauz, César Bernardi, Carla Britos, Berenice Canet, Belén Céspedes, Milagros Waigadt, Paola Nerina Chiapella, Ernesto Tabares y Sol Yedro. Sus producciones dialogan con piezas del acervo del Museo y Mercado de Artesanías, generando una experiencia que une relatos, técnicas, materiales y sensibilidades diversas.

Será parte también una propuesta de gastronomía de La Q Cocina, que recupera saberes y sabores del pueblo Chaná, a partir de productos regionales, técnicas tradicionales y una mirada contemporánea. La velada será acompañada por la Cantina Archicofradía, con bebidas y sabores locales.

El cierre del Proyecto Cruce constituye una activación multisensorial donde convergen arte, artesanía, arquitectura y gastronomía. Una invitación a reconocer la fuerza creativa entrerriana, a fortalecer vínculos comunitarios y a celebrar la riqueza de las expresiones culturales de la región. Se invita a la comunidad a participar.

Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas.