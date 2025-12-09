Ate Casa España presenta una obra sobre la vida y obra de Homero Manzi

La obra teatral "Manzi. La vida en Orsai" se presentará el sábado 13 de diciembre, a las 21, en la Sala Cervantes del Centro Cultural ATE Casa España, ubicado en Rivadavia 2871, en Santa Fe. El espectáculo, escrito por Bernardo Carey, Betty Gambartes y Diego Vila, propone un recorrido escénico por la vida de Homero Manzi, figura central de la poesía tanguera argentina.

La puesta en escena toma como punto de partida el momento en que Homero Manzi se entera de que padece cáncer, una noticia que en la obra funciona como disparador para que aparezcan figuras y recuerdos de su vida personal, artística y política. A partir de ese instante, el espectáculo reconstruye vínculos, decisiones y tensiones que marcaron su trayectoria, incluyendo sus comienzos junto a Cátulo Castillo, la amistad que mantuvo con Aníbal Troilo y la relación con la cantante Nelly Omar, presentada como un amor complejo y difícil de sostener en su época. Los autores plantean un enfoque que alterna hechos biográficos con escenas que transitan un plano onírico, donde se dejan ver las contradicciones y los deseos truncos.

Las escenas incorporan fragmentos del cancionero porteño que permiten situar al espectador en el clima de cada etapa de su vida. El equipo artístico destaca que la intención es acercar al público una obra que permita comprender al hombre detrás del mito, marcado por tensiones políticas, vínculos afectivos y decisiones que configuraron su recorrido en la cultura nacional.

El elenco está integrado por Juan Aneiros, Luciana Tourné, Guillermo Frick y Camilo Céspedes, bajo la dirección de Rubén Von Der Thusen. Cada intérprete asume personajes que forman parte del entorno íntimo de Manzi y que aparecen en escena como recuerdos, presencias o proyecciones de un momento final atravesado por la enfermedad y la revisión de la propia vida. La propuesta busca reflejar el mundo interior del escritor y el ambiente artístico del Buenos Aires de mediados del siglo XX.

La función se realizará con entradas generales a $15.000, anticipadas a $12.000, y un valor de $10.000 para afiliados y jubilados. Las entradas se encuentran disponibles en la sede de ATE Social, ubicada en Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, de 8 a 15:30. También podrán adquirirse el mismo día de la función, desde dos horas antes del inicio, en la boletería del teatro. Los medios de pago habilitados incluyen efectivo, tarjetas de débito y códigos Qr.