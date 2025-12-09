Feria de Libros por Navidad: dos jornadas para reencontrarse con la lectura en espacios públicos

La Municipalidad de Paraná realizará este fin de semana la Feria de Libros por Navidad, un encuentro pensado para que editoriales, librerías locales y lectores compartan dos jornadas de actividades culturales y de promoción de la lectura. La propuesta se desarrollará el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, en dos espacios distintos de la ciudad. El objetivo es facilitar un acercamiento directo al libro como opción de regalo y como espacio de encuentro.

El sábado 13, desde las 19 y hasta alrededor de la medianoche, el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada será el escenario de una actividad que por primera vez se presenta con el nombre de Karaoke Literario. El espacio está ubicado en la costanera, frente a la Plaza Petit Pisant, entre el Club de Pescadores y una de las heladerías tradicionales de la zona. En el lugar, librerías y editoriales independientes de Paraná exhibirán y ofrecerán sus catálogos completos, con la posibilidad de leer en voz alta fragmentos de los títulos disponibles. Al respecto, lq coordinadora de la Editorial Municipal, Macrela Pautaso, mencionó que la idea de denominarlo Karaoke Literario responde a la intención de "generar un punto de encuentro entre editoriales, librerías y público lector", donde cada expositor pueda mostrar sus libros, contar sobre ellos y compartir lecturas. Según explicó, este formato funciona como "una suerte de radio abierta" en la que las editoriales pueden interactuar directamente con quienes se acerquen.

La feria continuará el domingo 14, desde las 17 y hasta las 21, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. En este caso, además de la exhibición de libros, la jornada sumará la presentación del Coro de la Ciudad, un conjunto estable de la Municipalidad que ofrecerá un repertorio variado en el anfiteatro del espacio cultural. La actividad forma parte de la agenda que lleva adelante la Subsecretaría de Cultura, que busca incorporar expresiones artísticas complementarias a las propuestas editoriales. Pautaso señaló que esta combinación de música y libros potencia la feria, porque permite que las personas "puedan ir a escuchar al coro y encontrarse con los catálogos editoriales para pensar un regalo de Navidad o simplemente descubrir nuevas lecturas".

Durante la entrevista, la coordinadora de la Editorial Municipal repasó también el contexto del sector editorial y librero, marcado por las dificultades económicas que afectan tanto la producción como el consumo cultural. "La industria del libro no escapa a la situación económica", afirmó, y agregó que muchos lectores priorizan gastos esenciales antes que la compra de un ejemplar. Sin embargo, remarcó que las ferias representan un espacio clave para las ventas, sobre todo para los proyectos independientes, porque allí "se exhiben las ofertas y se genera contacto directo con el público lector". También aseguró que la mayoría de los stands ofrecen facilidades de pago con tarjeta, lo que ayuda a sostener este circuito cultural en un momento complejo.

La funcionaria detalló además que una parte importante del trabajo municipal tiene que ver con fomentar la lectura en las infancias y juventudes. En ese sentido, adelantó que en ambas jornadas habrá stands con catálogos infantiles y que también participará el programa Baúles Andariegos, una iniciativa que recorre jardines maternales, escuelas primarias y secundarias llevando libros y rondas de lectura. Pautaso explicó que es habitual que los niños que todavía no leen se acerquen a los libros desde las imágenes y las ilustraciones, y señaló que para ellos es "una experiencia fascinante" descubrir historias de esta manera. Recordó también que el programa dispone de un baúl al que define como "un cofre mágico", porque contiene cientos de libros que permiten viajar con la imaginación y generar un vínculo temprano con la lectura.

Durante la conversación, la responsable de la Editorial Municipal mencionó además otras experiencias recientes que forman parte de la estrategia local de promoción lectora. Entre ellas destacó una actividad desarrollada en el balneario municipal, donde llevaron libros para repartir entre las personas que estaban descansando en la playa. Contó que en muchos casos, quienes estaban mirando el celular lo dejaron de lado para acercarse a la propuesta y sumarse a la ronda de lectura. Para Pautaso, estas acciones representan con claridad la función de la Editorial Municipal: "ser un estado facilitador, generar la posibilidad de que la lectura aparezca incluso en lugares donde no está planificada".

La feria, tanto el sábado como el domingo, busca ofrecer una alternativa cultural como antesala de las fiestas. En ambos días, las actividades serán libres y gratuitas, destinadas a todo tipo de público.