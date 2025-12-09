Francisco Lo Vuolo Trío llega con un homenaje a maestros del jazz

Este viernes 12 de diciembre, a las 21, el espacio cultural Proyecto Erarte, ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo de Paraná, será escenario de una propuesta musical centrada en el jazz contemporáneo y en la reinterpretación de composiciones clásicas del género. La actividad estará a cargo del Francisco Lo Vuolo Trío, un ensamble integrado por tres músicos con destacada trayectoria en la escena nacional.

El trío está conformado por Francisco Lo Vuolo en piano, Sebastián López en guitarra eléctrica y Nahuel Lenardón en contrabajo. La agrupación trabaja con una de las formaciones más habituales dentro de la música jazzística, en la que cada instrumento ocupa un rol central en la construcción de las atmósferas y dinámicas del repertorio. Para esta presentación prepararon un recorrido que incluye standards y obras vinculadas a lo que se conoce como músicas aledañas, es decir, composiciones que dialogan con el jazz desde otros lenguajes y estéticas. Entre los homenajes previstos se destacan piezas asociadas a pianistas como Oscar Peterson y Keith Jarrett, figuras cuyos trabajos marcaron generaciones de intérpretes y siguen siendo una referencia para músicos de diversas edades.

Además de las relecturas de estos autores, el concierto incluirá obras originales compuestas por Lo Vuolo, quien trabaja desde hace años en la creación de piezas que incorporan elementos tradicionales del jazz con búsquedas más contemporáneas. La intención es mostrar al público una paleta amplia de matices del género.

Como en cada presentación, la sala contará con mesas compartidas y servicio de barra, Las entradas anticipadas pueden adquirirse por $15.000 mediante WhatsApp al 343 4808780 o por Eventbitre, mientras que en puerta tendrán un valor de $18.000.