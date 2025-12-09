Mariana Bolzán dará un taller virtual de lectura, escritura y conversación

La escritora entrerriana Mariana Bolzán dictará durante enero el taller virtual titulado "Lento", una propuesta de lectura, escritura y conversación que se desarrollará los jueves 8, 15 y 22, de 19 a 21, a través de la plataforma Meet. El objetivo del taller es ofrecer un espacio para quienes buscan trabajar con la palabra desde otro ritmo, a partir de consignas accesibles y un intercambio grupal guiado.

La iniciativa surge como respuesta a pedidos de personas que participaron de talleres anteriores y que buscaban un espacio breve, posible de sostener en pleno verano, pero con una dinámica que permitiera abrir un paréntesis dentro del ritmo cotidiano. Según adelantó Bolzán, el taller se plantea como una serie de tres encuentros consecutivos que pueden realizarse desde cualquier lugar, siempre que se cuente con una computadora o un teléfono con buena conexión. Por eso mismo, la modalidad virtual busca garantizar accesibilidad y permitir que quienes se encuentren en vacaciones o residencias temporales puedan participar sin dificultades.

Durante las dos horas de cada jornada se leerán textos, se escribirán producciones breves a partir de disparadores y se conversará sobre las imágenes, sensaciones e ideas que emerjan de cada ejercicio. La propuesta está pensada como un espacio donde el grupo pueda construir una experiencia común a partir del lenguaje, fuera de exigencias académicas o de requisitos previos. El énfasis estará puesto en recuperar un ritmo más calmo para acercarse a la lectura y la escritura.

Sobre la coordinadora

Mariana Bolzán es la ganadora más reciente del Premio Fray Mocho, el reconocimiento literario más importante otorgado por la provincia de Entre Ríos. Su novela Horizonte de sucesos fue seleccionada entre más de treinta obras presentadas en la última convocatoria. Es comunicadora social y autora del libro de poemas Un rayo en el mundo, publicado por Ana Editorial en 2019. También obtuvo el Premio Literario de Poesía Juan L. Ortiz en 2018 y publicó textos en la Antología Federal de Poesía de la Región Centro, y en diversas revistas culturales como Orsai, La Agenda Buenos Aires, Sonámbula y La Palabra Precisa.

La actividad cuenta con cupos limitados y se requiere inscripción previa enviando un correo a marianacbolzan@gmail.com