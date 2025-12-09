Proyectarán The Truman Show en el ciclo Cine Cantina

El ciclo Cine Cantina volverá a activar su pantalla este jueves 11 de diciembre a las 21, cuando se proyecte The Truman Show, la película dirigida por Peter Weir en 1998. La función tendrá lugar en Ferrero Cantina, ubicada en Piedrabuena 133. La iniciativa es organizada por Relámpago Verde, un proyecto que impulsa proyecciones y encuentros alrededor del cine clásico y contemporáneo, con el objetivo de recuperar la experiencia de ver películas en espacios comunitarios y promover conversaciones posteriores entre el público.

La propuesta llega en un momento particular, ya que el film cuenta con 25 años desde su estreno. La película narra la vida de Truman Burbank, interpretado por Jim Carrey, un hombre criado desde su nacimiento dentro de un programa de televisión que transmite su cotidianeidad sin interrupciones. En un momento de su vida, descubre la falsedad del mundo que lo rodea y la existencia de una estructura que controla cada aspecto de su vida. El argumento fue ideado por Andrew Niccol, quien originalmente pensó la historia como un relato de suspenso ambientado en Nueva York. Sin embargo, con la intervención del productor Scott Rudin y la posterior incorporación de Peter Weir como director, el proyecto se transformó en una película caracterizada por la comedia dramática y ciencia ficción.

La cinta fue filmada mayormente en Seaside, una comunidad planificada en Florida cuyos paisajes aportaron un carácter distintivo al universo ficticio creado por el programa televisivo de la película. Tras su estreno, The Truman Show fue reconocida internacionalmente y llegó a ser nominada a premios como los Óscar, Globo de Oro, Bafta y Saturn.

Uno de los puntos más mencionados por los organizadores es el poder de película y su relación con el presente, ya que con las cámaras, dispositivos móviles, plataformas de streaming y redes sociales, ese límite entre lo público y lo privado se volvió cada vez más difusa y hoy la realidad parece un Gran hermano que todo lo observa y escribe el guion de la vida de las personas. Incluso recuerdan que un grupo de psiquiatras británicos describió hace algunos años el llamado "síndrome de Truman Show", un trastorno en el que una persona cree que está siendo filmada las 24 horas.

Durante la proyección, el lugar ofrecerá su cantina con una amplia carta de comidas y bebidas.

La entrada podrá abonarse en puerta, a un valor de $2.000.