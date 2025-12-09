Se realiza la muestra de los Talleres Municipales Culturales

La presentación final será este martes 9 de diciembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250). La actividad reunirá las producciones desarrolladas durante esta mitad del año en distintos espacios culturales y comunitarios de Paraná.
La muestra pondrá en valor los procesos creativos, el aprendizaje colectivo y el trabajo sostenido de talleristas y participantes.
En esta edición participan:
-Tango y Milonga - "La Milonga de mi Vida"
-Danza Matriz Africana - Ominira: la libertad del movimiento
-Folclore - "Herencia Viva"
-Canto Coral de Bajada Grande y Vecinal Jardines del Sur
-Celumetraje
-Ensayo fotográfico
La actividad forma parte de la agenda cultural municipal y busca fortalecer la participación, la cercanía territorial y el acceso a propuestas artísticas en distintos barrios y centros de la ciudad.
La actividad será libre y gratuita.