La Hendija Arte Contemporáneo inaugura dos grandes exposiciones para cerrar el año

La Hendija Arte Contemporáneo cierra el año con dos exposiciones, con entrada libre y gratuita.

La Hendija Arte Contemporáneo despedirá un año de pleno resurgimiento con la inauguración de dos potentes propuestas artísticas que abrirán al público este miércoles a las 20, con entrada libre y gratuita, en su sede de Gualeguaychú 171, Paraná.

Se trata de “Búsquedas”, la primera muestra individual de Luz Piérola, y “Placer: Travesía Detrás del Cortinado Rosa”, una instalación inmersiva de Carlos Larrosa y Pájaro Carreira, que se podrán visitar hasta el 10 de enero de 2026, de miércoles a viernes de 18.30 a 21.

“Búsquedas”, el viaje íntimo de Luz Piérola

Con una estética que combina lo figurativo, lo onírico y lo surrealista, Luz Piérola invita a recorrer una narrativa cargada de sensibilidad y humanidad. “Los invito a descubrir la magia de valores, formas, figuras y colores… a transitar juntos la ternura que el arte y las reflexiones nos permiten”, expresa la artista al presentar la muestra.

En sus obras establece un “diálogo alquímico” entre gestos, texturas y sensaciones, trabajados desde la fluidez del acrílico y el óleo hasta la intimidad del grafito, la carbonilla, la microfibra y las tizas. Cada trazo propone un encuentro con lo esencial: una huella, una memoria, un presente.

Piérola transita hace una década el camino de las artes visuales y ha participado en diversas muestras colectivas; esta es su primera exposición individual. Su formación incluye estudios en la Escuela de Arte y en el taller de la artista Melisa Jatib. Además, se desempeña como docente de dibujo, técnicas pictóricas, filosofía, psicología y pedagogía.

“Placer”, un umbral hacia la experiencia sensorial

La segunda propuesta, “Placer: Travesía Detrás del Cortinado Rosa”, se define como una instalación inmersiva y multidisciplinaria que interpela al visitante desde el primer paso. “Placer no es una exposición, sino un umbral. Es una investigación. Es placer”, resumen Larrosa y Carreira.

La instalación reúne lienzos de gran formato, fotografías, objetos encontrados y visuales que construyen una atmósfera íntima. El eje es una pregunta que atraviesa toda la experiencia: ¿qué es el placer?. La obra no busca respuestas cerradas, sino provocar una relación directa con la mirada, el cuerpo y el deseo.

En esta narrativa convergen el erotismo sutil y la sexualidad despojada, la afirmación del orgullo y la sombra persistente de la culpa. El cortinado rosa opera como dispositivo conceptual y físico: al atravesarlo, el visitante deja de ser espectador para convertirse en partícipe de un espacio liminal y sensorial.

Larrosa y Carreira proponen así una travesía donde el placer aparece como fuerza lúdica, inmanente, inevitable, que revela la verdad del propio ser.

Una inauguración con música y sabores

La apertura de ambas muestras incluirá una impro sonora en vivo a cargo de Tito González y Franco Galarce, además de una experiencia de vinos orgánicos ofrecida por Tres de Copas.

La entrada será libre y gratuita.