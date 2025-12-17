Vuelve a reunirse la Comisión de Juicio Político para analizar los primeros informes sobre Susana Medina

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados fue convocada a una segunda reunión este miércoles a las 15 para tratar los primeros informes requeridos a distintos organismos sobre las denuncias por mal desempeño contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina. Los plazos de entrega de los informes del STJ vencen hoy al mediodía, según supo ANALISIS.

La comisión que preside la diputada radical Gabriela Lena se reunió por primera vez el jueves y formalizó el inicio de la investigación contra la magistrada, que deberá comparecer en audiencia el próximo lunes 22 a las 17 para presentar su descargo y responder preguntas de los legisladores.

En esa primera reunión se resolvió unificar las dos denuncias presentadas y se ordenaron medidas probatorias. Entre otra documental, se recabarán estadísticas judiciales sobre el dictado de sentencias por parte de la presidenta de la Sala Laboral del alto cuerpo, sobre sus ausencias y licencias y respecto a viáticos, uso de vehículos oficiales y salidas del país, entre otras cuestiones.



Según pudo saber ANÁLISIS, algunos de esos informes ya están en poder de la comisión que actúa como investigadora y comenzarán a ser analizados.