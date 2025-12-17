Casaretto: “La reforma laboral tiene una faceta impositiva que afectaría a Entre Ríos en 80.000 millones”

"Es un presupuesto de ajuste, que no contiene las obras públicas que la Argentina necesita, no están los fondos para el Garrahan, para las Universidades y todo lo que se discutió en el Congreso en los últimos meses”, afirmó Casaretto sobre el presupuesto nacional.

El ex legislador provincial y nacional y ministro de Economía de la provincia, Marcelo Casaretto, se refirió al tratamiento del Presupuesto y la reforma laboral en el Congreso nacional, y también analizó las últimas medidas económicas referidas al dólar y la inflación.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Casaretto participó como oyente en la comisión de Diputados que debatió el Presupuesto nacional junto a los legisladores entrerrianos.

Al respecto indicó que “hay tres temas que se tratan: por un lado, el Presupuesto, que es lo más importante; por otro lado, el proyecto de regla fiscal que limitaría la posibilidad de tener presupuestos equilibrados o superavitarios hacia el futuro y aplica sanciones a quienes aprueben proyectos sin financiamiento presupuestario; y en tercer lugar, inocencia fiscal que es elevar todos los montos a partir de los cuales se generan demandan en contra de quienes tengan deudas tributarias. En cuanto a la conformación de la Cámara hubo un acuerdo entre La Libertad Avanza y aquellos bloques que eran de la oposición y se han ido integrando al oficialismo, y hubo una serie de movimientos por los cuales el oficialismo termina teniendo 93 legisladores. Se emitió un dictamen de mayoría de las tres leyes apoyada por el oficialismo, entiendo que van a tener el quórum para abrir la sesión y para sancionar las tres iniciativas”.

Sobre el proyecto de Presupuesto, refirió que “el gobierno lo presentó el 15 de septiembre con un contenido, al mes siguiente la oposición forzó un dictamen corrigiendo ese presupuesto, el cual cayó en el recambio y ahora el oficialismo insiste con la redacción original para lo cual amplió la base de apoyo con los bloques que eran opositores y en algún caso convenció a legisladores que representan a algunos gobernadores. En definitiva, de las correcciones que se plantearon que eran las leyes que el Congreso votó y el Presidente vetó no están contenidas en lo que se va a aprobar hoy, como los fondos para jubilados, para Universidades y para conceptos sociales. En definitiva, es un presupuesto de ajuste, que no contiene las obras públicas que la Argentina necesita, no están los fondos para el Garrahan, para las Universidades y todo lo que se discutió en el Congreso en los últimos meses”.

Respecto de las perspectivas de crecimiento para el 2026, sostuvo que “hay una estimación que se presentó el 15 de septiembre, una estimación de ingresos y egresos que ya no es real, tampoco la inflación lo es, tampoco la estimación del valor del dólar. Ayer y antes de ayer el Presidente y el ministro de Economía cambiaron la regla de manejo del dólar, y hasta enero o febrero de este año se hablaba de una indexación del 2% mensual, de ahí se bajó al 1% mensual sobre la idea de que iba a bajar el valor del dólar y de la inflación y eso no ocurrió; en este momento si bien la inflación está más baja que antes, pero aumento en los últimos meses de manera consecutiva. Y ahora se plantea una regla de modificación de las bandas cambiarias, pero la tendencia que algunos esperaban que la inflación bajara hacia cero no va a ocurrir, sino que va a tender a subir”.

En cuanto a la inflación, explicó que “el aumento tiene que ver con oferta y demanda y con la intervención externa o no; cuando el plan tenía problemas en agosto o septiembre apareció la fuerte intervención de Trump, y si Estados Unidos aporta 20.000 millones el dólar deja de subir. Ahora lo que está en discusión son los pagos de deuda externa que Argentina tiene que afrontar en los primeros días de enero que son del orden de 4.000 millones y que el país no los tiene. Si el gobierno consigue los fondos para pagar los vencimientos de deuda en enero, el dólar no va a aumentar más allá de lo razonable, si Estados Unidos sostiene esta política de bancar al gobierno y poner los dólares que haga falta, primero a través del Fondo Monetario y después a través del Tesoro va a mantener las variables bajo control. Pero evidentemente esto genera más compromisos como fue en abril con el Fondo Monetario y como fue ahora con el Tesoro de Estados Unidos activando el swap”.

Sobre los cambios en el dólar, se manifestó “más de acuerdo con esto que con lo anterior, en el sentido de que Argentina no puede sobrevaluar el peso ni mantener un dólar barato porque eso atenta contra la defensa de la industria nacional y fomenta todo lo importado, que es lo que estaba pasando. No se puede tener una economía que marche al 2% y ajustar el dólar al 1%, porque se va atrasando el dólar y eso afecta a la competitividad de la economía y genera una destrucción de la industria nacional. Esto va a tratar de hacer más competitiva la economía nacional con una devaluación mayor, pero no va a mantener el sendero que se había plantado de baja de inflación, que claramente va a subir”.

Agregó que “después se puede discutir ganadores y perdedores del plan según los sectores económicos. El sector industrial y comercial serán claramente perdedores, pero por otro lado el sector del campo tiene beneficios –la semana pasada le bajaron dos puntos las retenciones- y el sector minero y energético serán beneficiados. Los sectores que son intensivos en mano de obra les va mal y a los que utilizan poca mano de obra, les va bien”.

“En estos dos años se perdieron empleos y no hay un horizonte de crecimiento, y en cada rama industrial es distinto. Como concepto, la industria nacional es un gran perdedor en el modelo de Milei.”, resumió.

Apuntó asimismo que “hay perdedores y ganadores entre sectores sociales, y evidentemente este modelo tiende a una concentración del ingreso muy fuerte, el sector del capital frente al sector del trabajo. Básicamente el presupuesto nacional se ancla en salarios y en jubilaciones a la baja, con menos poder adquisitivo. Y en el orden de la provincia de Entre Ríos ocurre exactamente lo mismo, el ajuste del presupuesto de Rogelio Frigerio es la baja del poder adquisitivo de los salarios de activos y pasivos y en la baja del ritmo de obras públicas”.

“Hay una redistribución del ingreso y en el plan de Milei de ninguna manera está contemplado que los salarios aumenten por inflación, es justamente una de las anclas. Y por eso es el tema de la reforma laboral; hasta los abogados que trabajaron la reforma laboral dicen que no va a generar empleo, lo que va a generar es una baja de costos para los empleadores, entonces le sacás derechos al trabajador para que el empresario gane más plata, bajo la premisa de que, si el empresario gana plata, a la Argentina le va a ir bien. Pero eso no ocurre necesariamente así; le puede ir bien a un sector o sólo a algunos argentinos, mientras los otros están debajo de la línea de pobreza o, lo que está pasando en este momento, que el sector de clase media cada vez tiene menos posibilidad de consumo”, explicitó.

Reforma laboral

Consultado al respecto, comentó que “la semana pasada hubo una serie de reuniones cuando se conoció el proyecto, tiene distintas facetas, algunas de ellas impositivas y eso se explicó con claridad desde nuestro bloque, que lo hizo Guillermo Michel plantando que el tema de la baja impositiva de Ganancias sobre las empresas afecta a los fondos de las provincias y puntualmente afectaría a Entre Ríos en 80.000 millones de pesos menos para el año que viene”.

“Esto no es algo que tenga que ver directamente con la reforma laboral, pero se integró dentro de ese proyecto, así que los cinco legisladores nuestros se reunieron con la CGT la semana pasada y acordaron una posición conjunta con la CGT, que mañana tendrá una jornada de reclamo. Ayer se constituyeron las comisiones en el Senado, el peronismo con el interbloque mantiene sus 28, pero en la conformación de labor parlamentaria, en las comisiones hay una desproporción en la representación, con lo cual el oficialismo tendría la mayoría para imponer el tratamiento en comisiones esta semana y llevar la reforma al recinto a fin de la semana que viene”, planteó.