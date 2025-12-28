El gualeguaychuense Juan Fernando Alfaro está cerca de llegar a Olimpia

Luego de varias semanas de negociaciones, finalmente el gualeguaychuense Juan Fernando Alfaro dará el salto más importante de su carrera. A los 26 años, el mediocampista está cerca de convertirse en refuerzo de Olimpia de Paraguay.

En la última temporada con la camiseta de Nacional de Paraguay, Alfaro disputó un total de 36 partidos en los que aportó dos goles. Sus actuaciones en el conjunto paraguayo que quedó eliminado en la primera rueda de la Copa Libertadores ante Alianza Lima lo volvieron de interés para Olimpia.

En el Torneo Apertura, el equipo del que forma parte terminó en la novena posición luego de sortear un mal arranque que incluyó cinco derrotas consecutivas; mientras que en el Clausura el equipo enderezó el rumbo y dio pelea hasta alcanzar el tercer lugar en la tabla de posiciones.

Alfaro llegó a Nacional en enero de 2023, proveniente de Juventud Unida de Gualeguaychú. Después de un período de adaptación, se convirtió en una pieza importante para el elenco paraguayo, en el que tuvo continuidad durante 2025.

Para poder incorporarlo, el histórico equipo paraguayo primero debió concretar la venta del delantero Guillermo Paiva. Esto le permitió un ingreso económico que volvió posible la incorporación del argentino. Así lo informó el periodista Diego Rolón del medio Tigo Sports, que agregó que el contrato se extenderá por cuatro años.

El gualeguaychuense se convertiría así en la quinta incorporación del Franjeado, luego de los ya confirmados Sebastián Lentinelly, Alejandro Silva, Raúl Cáceres y Mateo Gamarra. A falta de ser confirmado oficialmente, Alfaro disputaría la próxima edición de la Copa Sudamericana con el gigante paraguayo.