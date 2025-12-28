Gualeguaychú: “Capullos” sumó un nuevo año de solidaridad colaborando con Neonatología del Hospital Centenario

La Comisión de Capullos, esa incansable ONG que brinda su solidaridad con los recién nacidos en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

“La solidaridad es la ternura de los pueblos”, dejó como pensamiento la intelectual nicaragüense Gioconda Belli, una frase que bien puede intentar definir la acción de la ONG de Gualeguaychú conocida como “Capullos, Asociación de Ayuda al Recién Nacido”.

Se trata de una entidad que se ha ganado el respeto y la estimación tras el trabajo comprometido, constante y eficaz para los requerimientos de la Sala de Neonatología del Hospital “Centenario”.

Casi 50 años

La iniciativa de la conformación de “Capullos” la tuvo el doctor Carlos María Alazard, en ese momento jefe del servicio de Neonatología, el 4 de mayo de 1977. Alazard le propuso a un grupo de mujeres que se constituyan para acompañar a los recién nacidos que atraviesan complicaciones médicas y a sus familias. Ellas no lo dudaron y desde hace casi 50 años, la ONG comenzó su trajinar voluntario y constante, constituida legalmente y gracias a quienes se fueron sumando a las diferentes comisiones con dedicación y compromiso.

2025 otro año más

De acuerdo a las disposiciones del Estatuto en vigencia, el actual grupo que integra “Capullos”, pudo llevar a cabo su balance anual (que culminó el 30 de junio del corriente) a los efectos de cumplimentar con los requisitos de una organización legalmente constituida, con la concreción de las siguientes inversiones:

-En equipos para la Sala de Neo, por un monto de $ 7.885.000.

-Medicamentos y Artículos para la Sala de Neo, alcanzando la suma de $ 3.739.091,56. -Por Mantenimiento y Reparación de los Equipos ubicados en la Sala de Neo, $ 6.651.275,35.

Entre esas inversiones se destacan:

-Compra de 2 bombas de extracción de leche con su respectivo kit; y se repararon dos, considerando de suma importancia tenerlas en su correcto funcionamiento.

-Reparación de secarropas y compra de artículos para uso de las mamás que permanecen internadas junto a sus bebés.

-Material para realizar repisas de madera, cuya construcción estuvo a cargo del personal del hospital.

-Un aire acondicionado para la sala de neonatología.

-Agujas percutáneas de 1 y 2 friends para prematuros a los efectos de contar con stock en caso de urgencia.

-Paneles de gases medicinales con instalación.

-Entrega de agujas percutáneas y artículos de perfumería para bebés.

-Abono a dos enfermeras del 50% del curso de capacitación en RCP para recién nacidos.

-Mediante la gestión de Capullos la Fundación del Banco Galicia entregó una servocuna y dos laringoscópios, por un valor de 20 millones de pesos.

-Batería para ecógrafo.

-Material para renovar a nueva la instalación eléctrica de la Neo.

-Monitor multiparamétrico.

-Adquisición de vajillas y manteles para alquiler.

-Aire Acondicionado para “Santa Rita” (entidad que presta gentilmente la sede donde funciona “Capullos”).

Además, se procedió a pintar el frente de la sede de calle Corrientes.

Esto ha sido posible gracias al alquiler de vajillas, las cuotas societarias, a los aportes solidarios y la realización de diferentes eventos.

En consecuencia, a los números expresados anteriormente, se le suman en el segundo semestre del año en curso más de 14 millones de pesos.

Participaciones

Entre otras actividades, se participó en la Feria Binacional del Libro organizada por la Municipalidad de Gualeguaychú, con la presentación de un stand de promoción de acciones que se desarrollan en la ONG.

Participación con stand en la 131° y 132° Exposición de Ganadería, Industria y Comercio, recibiendo una mención especial por la exhibición del espacio en el evento.

Se organizó la Gala Lírica “Mercedes en Concierto¨, en el Teatro Gualeguaychú con una importante convocatoria, donde Capullos obtuvo la donación de todo lo recaudado por el valor de la entrada.

Por otra parte, se recibió un porcentaje de lo recaudado en un baile con fines promocionales; de la fiesta “Why Not”, como también de los desfiles de moda que organizó la estilista Paola Salvatori.

Así mismo se recibió una donación de dinero por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre ríos, con el que se adquirió variedad de vajilla para completar el stock destinado para alquiler.

Se asistió al remate de semen de toros realizado en la Sociedad Rural local, recibiendo contribución de quienes concurrieron.

Participación en los eventos por la “Semana de la Prematurez”.

Suma de voluntades

“Capullos”, desde su creación no ha cesado en su encomiable tarea, gracias a quienes ofrecen su tiempo, en una organización que corresponde con su espíritu junto a la permanente solidaridad de la gente de la ciudad y alrededores, consolidando hoy el servicio de alquiler de vajillas para eventos, el mayor ingreso de la entidad, más el aporte del grupo societario y la realización de eventos.

La actual Comisión se integra de la siguiente manera:

Adriana Campbell (presidenta); Marcela Abramzon (secretaria); Mariana Esnaola (tesorera); como vocales titulares María Gabriela Melchiori; María José Chevalier y Marcela Lerner. Como vocales suplentes: Marta González, Nora Ronconi y María Laura Muela. Y como revisores de cuentas Ester Greissing; Silvina Suppo y Claudia Torrusio.

El actual domicilio legal de la entidad es Corrientes 80 de Gualeguaychú, donde se atiende días lunes de 14 a 16 y los jueves de 9 a 11. Los teléfonos para contactos con “Capullos” son 3446 – 643558 / 645613.

Orgullo

“Todo suma, lo que sea. Porque la tarea no cesa”, expresan desde la institución que lleva delante de manera permanente campañas para asociar voluntades con su aporte económico o su tiempo y dedicación.

Reconocida por su trabajo, “Capullos” recibe su apoyo cuando vecinos alquilan el excelente y reconocido servicio de vajillas y manteles, que se ha convertido en una marca registrada en la región.

Así también, en 2017 la entidad, al cumplir 40 años de vida, fue distinguida con la “Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento”, la más alta distinción que entrega el Senado de la Nación. En la oportunidad se destacó la dedicación de Capullos como “orgullo de Gualeguaychú”.

Es la idiosincrasia de un pueblo como el de Gualeguaychú que se caracteriza por el voluntariado que genera y se renueva, sabiendo que, si bien no alcanza, cosecha sus frutos por el verdadero compromiso de quienes deciden participar generosamente, haciendo eco a la frase: “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.