Copa Entre Ríos femenina: Santa María de Oro goleó a Nueva Vizcaya

La acción de este domingo por la tercera fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino tuvo actividad parcial. Se jugaron tres de los cuatro partidos, ya que se postergó el encuentro entre Los Teros de Feliciano y Santa Rosa de Chajarí como consecuencia del mal tiempo. Ese partido se disputará el martes 30, desde las 21.

Por esa misma Zona, la 2, hubo partido en concordia entre Santa María de Oro y Atlético Nueva Vizcaya. Fue goleada de los concordienses por 13-0 en un duelo que no tuvo equivalencias.

El duelo nocturno de la jornada fue el correspondiente a la Zona 3, que acabó con victoria de Deportivo Urdinarrain por 2-0 en condición de visitante ante Sportivo Peñarol de Tala.

En cuanto a la Zona 4, el único partido que se jugó este domingo acabó empatado 1-1 entre La Higuera de Concepción del Uruguay y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Este lunes se jugará uno de los dos partidos pendientes por la Zona 1, ya que Barrio Sud de Villaguay recibirá a Malvinas de la Paz a partir de las 21. Por esa zona resta por definir el día en que jugarán San Benito Paraná y Caballú de La Paz.

Fixture | Fecha 3 | Copa Entre Ríos

-Zona 1:

Lunes 29/12:

21: Barrio Sud (Villaguay) - Malvinas (La Paz).



A CONFIRMAR:

San Benito Paraná - Caballú (La Paz).



-Zona 2:

Domingo 28/12:

Santa María de Oro (Concordia) 13-0 Atlético Nueva Vizcaya.



Martes 30/12 (REPROGRAMADO):

21: Los Teros (Feliciano) - Santa Rosa (Chajarí).



-Zona 3:

Domingo 28/12:

Sportivo Peñarol (Rosario del Tala) 0-2 Deportivo Urdinarrain.

Libre: San José.



-Zona 4:

Domingo 28/12:

La Higuera (Concepción del Uruguay) 1-1 Juventud Unida (Gualeguaychú).

Libre: Gimnasia (Concepción del Uruguay).



-Zona 5:

Sábado 27/12:

La China 0-1 Independiente (Gualeguaychú).

Libre: Atlético Uruguay.