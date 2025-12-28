Las empresas que se fueron y las que llegaron a la Argentina en los primeros dos años de Milei

Compañías internacionales, principalmente del comercio minorista de indumentaria, desembarcaron en el mercado argentino en los últimos meses, mientras otras firmas optaron por la retirada.

La economía argentina atravesó en los últimos años un escenario marcado por la volatilidad macroeconómica, la incertidumbre regulatoria, las restricciones cambiarias y los vaivenes políticos, factores que reconfiguraron el mapa empresarial local. En ese contexto, algunas compañías multinacionales decidieron redefinir o poner fin a su presencia en el país, mientras que otras desembarcaron o retomaron operaciones.

El 2025 estuvo atravesado por la flexibilización del cepo cambiario y una inflación que aún muestra desafíos, pero que se mantuvo más controlada.

Por estos factores, varias compañías, en especial del comercio minorista de indumentaria, comenzaron a anunciar su desembarco en el mercado argentino, consignó el portal de la agencia Bloomberg.

Al mismo tiempo, la salida de firmas de sectores como telecomunicaciones y banca expone cómo las multinacionales aprovechan la ventana de oportunidad para vender, después de años en los que el mercado argentino no captó la atención de los compradores globales o locales.

A continuación, algunos de los casos más destacados de ingresos, salidas o modificaciones de operaciones empresariales en Argentina desde la llegada de Milei a la Casa Rosada en diciembre del 2023:

Empresas que se fueron o modificaron su operatoria

1) Telefónica: cambio de dueños y retiro de marca

Telecom Argentina (TEO) informó que la compra de la filial local de Telefónica por US$1.245 millones. Esta operación implica tanto un cambio en el control accionario como la eventual desaparición de la marca española del mercado argentino. Según indicó el grupo, la venta busca “reducir la exposición a la región y continuar operando de forma sostenible”.

2) Mercedes-Benz: transferencia de producción local

Este año, Mercedes-Benz y Open Cars firmaron un contrato para la transferencia de la planta y la comercialización en el país. La marca alemana no desapareció del mercado argentino, sino que cambió la gestión de la producción local y mantuvo la presencia comercial de sus productos.

3) HSBC: venta de operaciones y salida completa

Anunciada en abril de 2024 y con la operación concretada para junio de este año, el Grupo Financiero Galicia compró la filial argentina de HSBC, lo cual implicó “toda la operación en el país, el banco, la administradora de fondos comunes de inversión y las compañías de seguros”. En ese sentido, la marca HSBC abandona el mercado argentino, con lo que en este caso la salida es total.

4) P&G: transferencia de producción sin abandono de marcas

Procter & Gamble transfirió su negocio a la firma Newsan S.A., lo que significó una modificación en la fabricación local. Pese a ello, las marcas de P&G, incluyendo Ariel y Magistral (vendidas previamente), siguen disponibles en el mercado argentino, ahora producidas por empresas locales.

5) Makro: venta a Cencosud

La cadena de supermercados mayoristas decidió transferir su operación al grupo chileno Cencosud.

En enero de este año, el gigante del comercio nacido en Chile, anunció una nueva inversión de más de US$120 millones para quedarse con dos supermercados mayoristas: Supermercados Mayoristas Makro S.A. y Roberto Basualdo S.A.

6) Carrefour

La cadena francesa de supermercados inició el proceso de venta de sus más de 600 locales en el país y recibió ofertas de grupos locales e internacionales, como parte de su retiro. La firma opera hace 43 años en el país y tiene presencia en 22 provincias, con un equipo conformado por 17.000 personas.

7) Burger King

El grupo mexicano Alsea se encuentra en el proceso de vender su operación de más de 115 locales Burger King en el país; con lo que la marca de las hamburguesas continuaría bajo nuevo management. El grupo decidió mantener la operación de Starbucks en el país.

8) Equinor: desinversión en Vaca Muerta

La firma petrolera noruega inició el proceso para desprenderse de sus activos en Vaca Muerta, particularmente de su participación en Bandurria Sur y Bajo del Toro Norte, representando una verdadera salida operativa del sector.

Nuevas presencias comerciales en sector de la indumentaria

1) Decathlon: regreso con presencia física limitada

La cadena francesa de artículos deportivos, que abandonó Argentina en 2002 por la crisis económica, regresó a través del Grupo One meses atrás. Su estrategia inicial contempla abrir tiendas en principales centros comerciales de Buenos Aires, representando una presencia comercial sin producción local.

2) Build Your Dreams (BYD)

La automotriz china inició importaciones de hasta 50.000 vehículos eléctricos libres de aranceles, al promover la movilidad sustentable.

Recientemente, dio un nuevo paso en su desarrollo en Argentina con la apertura de BYD Palermo, un nuevo concesionario oficial en la Ciudad de Buenos Aires. La apertura se suma a las recientes inauguraciones de BYD Villa Cabrera, BYD Pilar, BYD Núñez, BYD Autocity, BYD Leloir, BYD Zencity, BYD Nordelta y BYD Obelisco.

3) Victoria’s Secret: reingreso comercial

La marca de lencería volvió a Argentina y este año ya inauguró dos tiendas: una en el shopping Unicenter de Buenos Aires y otra, en el Alto Palermo. Esta operación representa exclusivamente un punto de venta para el segmento premium, sin involucrar fabricación local ni grandes inversiones productivas.

4) GeoPark: retorno al negocio energético en Argentina

La petrolera con sede en Colombia y foco en América Latina volvió a posicionarse en Argentina tras varios años de salida del país. GeoPark (GPRK) reingresó a través de la adquisición de activos de exploración y producción, con foco en el desarrollo de recursos no convencionales y convencionales, en línea con su estrategia regional.

El regreso se apoya en el potencial de Vaca Muerta y en un contexto de mayor previsibilidad regulatoria para el sector energético, aunque con un esquema de inversiones gradual y selectivo.