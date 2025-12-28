Neuquen venció a Sportivo y se quedó con el Torneo Clausura

El "Pingüino" fue superior en la definición y se consagró en cancha de Atlético Paraná.

Este domingo el estadio Pedro Mutio recibió la definición del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol. Con arbitraje de Daniel Zamora, Neuquen enfrentó a Sportivo Urquiza en una definición entre dos elencos de buen rendimiento durante la segunda mitad del torneo.

El partido comenzó con altísima intensidad e intercambio de llegadas, pero fue Neuquen el que logró la apertura del marcador. Una falta dentro del área sobre Sebastián Arbitelli derivó en la sanción de un penal del que se encargó Emanuel Giraudi. El mediocampista remató al palo izquierdo y venció a Martín Martínez, que voló hacia el otro palo para el 1-0 cuando iban apenas ocho minutos.

El gol inclinó el partido en favor del Pingüino, que merodeó el arco de Martínez y se aproximó en varias ocasiones al segundo gol. El tanto llegó finalmente a los 38 minutos, luego de un desborde de Federico Sangoy por izquierda. El mediocampista envió un pase bajo para la llegada de Gabriel Bender, que definió contra el poste izquierdo y venció a Martínez para el 2-0 parcial.

En la misma jugada, el árbitro expulsó a Bender tras sacarle la segunda amarilla por excederse en la celebración de su tanto. Con uno menos para el Pingüino, el partido tenía una incógnita para el segundo tiempo.

Durante el complemento, el equipo Aurirrojo decidió refugiarse en el fondo y lo hizo de muy buena forma. La formación del Pingüino aguantó el resultado y tuvo premio sobre el final del partido.

A los 42 minutos, Marcos Rosano encabezó un contragolpe por la derecha en el que primero superó al arquero Martínez que salió desesperado a cerrar el ataque y luego venció con una barrida a Ismael Ortiz, que había llegado al cierre. Ya dentro del área y con el arco cubierto por un defensor, definió alto y puso el 3-0 definitivo a los 42.

Desde ese momento no se jugó más. Un tumulto terminó con la expulsión de Martín Martínez, arquero de la V Azulada, en la última acción de relevancia del encuentro.

Con este resultado, Neuquen se tomó revancha de lo ocurrido en el Apertura, en el que cayó ante Atlético Paraná y se consagró campeón por quinta vez en su historia.

El "Pingüino" celebró la quinta consagración de su historia en la máxima división de Paraná.

-SÍNTESIS-

Neuquen 3-0 Sportivo Urquiza.



Goles:

8’PT: Emanuel Giraudi -penal-.

38’PT: Gabriel Bender.

42’ST: Marcos Rosano.



Expulsados:

38’PT: Gabriel Bender (NEU).

46’ST: Martín Martínez (SPO).



Formaciones:

Neuquen: Franco Lorenzón; Marcos Rosano, Santino García Cuestas, Lucas Wagner, Alexis Giampietri; Sebastián Arbitelli, Emanuel Giraudi, Lautaro Reynoso, Federico Sangoy; Gabriel Bender y Tomás García.

DT: Maximiliano Banega.



Sportivo Urquiza: Martín Martínez; Braian Vargas, Nahuel Martínez, Ángel López, Leandro Núñez, Arnaldo Zapata, Axel Ríos, Matías Martínez, Kevin Servín; Ángel Ríos y Germán Ramírez.

DT: Romeo Molina.



Cambios:

ET: ingresó Adrián Milessi por Leandro Núñez (SPO).

ET: ingresó Ismael Ortiz por Axel Ríos (SPO).

18’ST: ingresó Esteban Rodríguez por Lautaro Reynoso (NEU).

19’ST: ingresó Tiago Rolón por Ángel Ríos (SPO).

27’ST: ingresó Ignacio Gómez por Sebastián Arbitelli (NEU).

35’ST: ingresó Martino Sabatini por Tomás García (NEU).

35’ST: ingresó Santino Wagner por Federico Sangoy (NEU).

35’ST: ingresó Tomás Santillán por Alexis Giampietri (NEU).

36’ST: ingresó Nicolás Ramírez por Germán Ramírez (SPO).

47’ST: ingresó Matías Muñoz por Kevin Servín (SPO).



Amonestados:

8’PT: Axel Ríos (SPO).

13’PT: Alexis Giampietri (NEU).

21’PT: Gabriel Bender (NEU).

41’PT: Ángel Ríos (SPO).



Árbitro: Daniel Zamora.



Estadio: Pedro Mutio.