Faustino Oro firmó un nuevo récord en el Mundial de Ajedrez rápido

Este domingo finalizó la disputa del Mundial de Ajedrez rápido en Qatar. Entre 247 jugadores, el argentino Faustino Oro quedó en el 77° lugar del torneo con siete puntos. Durante su paso en el torneo fue rival de 11 grandes maestros.

Oro llegó al certamen como el 134° preclasificado entre todos los participantes y acabó superando las expectativas. Después de 13 ruedas acabó 77° en la tabla general con siete puntos, concluyendo una buena actuación.

El torneo se desarrolló durante tres jornadas y el joven argentino disputó partidas con un ritmo de 15 minutos más 10 segundos adicionales por movimiento en la categoría abierta (cinco partidas el viernes, cuatro el sábado y cuatro este domingo). El nacido en San Cristóbal y que vive en Badalona, España, desde hace dos años, tuvo su mejor actuación internacional. En su paso por el certamen enfrentó a 11 grandes maestros, un maestro internacional y un maestro FIDE.

Cinco de los 11 grandes maestros a los que enfrentó están dentro del Top 15 mundial y los demás están entre los 100 mejores del mundo. En su duelo con los mayores es que obtuvo cinco puntos producto de dos victorias, seis empates y tres derrotas. Estos resultados le permitieron mejorar su puntaje en la especialidad rápida: sumó 23 puntos y pasó de 2489 puntos de Elo a 2512.

Este ascenso le permitió alcanzar un nuevo récord: es el ajedrecista más joven en superar los 2500 puntos de Elo en las categorías clásica, rápida y blitz. Respectivamente suma 2503, 2512 y 2503 unidades, respectivamente. El puntaje Elo, inventado por Arpad Elo, mide la fuerza relativa de los jugadores: los puntos bajan o suben según los resultados contra otros jugadores y dependiendo de la comparación en el ranking internacional.

En su paso por Qatar, Oro derrotó a Evgeniy Najer (Rusia) y Pentala Harikrishna (India); igualó con Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaiyán), Leinier Domínguez (EE.UU.), Vincent Keymer (Alemania), Haik Martirosyam (Armenia), Daniel Dardha (Bélgica) y S. Narayanan (India); y perdió ante Wesley So (EE.UU.), Levon Aronian (Armenia) y Adam Kozak (Hungría).

Otra gran actuación

Además de Faustino Oro, Candela Francisco también tuvo un muy buen rendimiento en el Mundial de Ajedrez. La gran maestra argentina, vecina de Pilar, llegó al certamen preclasificada en el 86° lugar entre 141 jugadoras y finalizó en el 41er puesto. Sumó 6,5 puntos sobre 11 posibles: ganó seis partidas, empató una y perdió cuatro. Con 36 puntos más en su ranking de ajedrez rápido pasó de 2175 a 221 puntos.

Candela Francisco tuvo una buena actuación en el torneo femenino: finalizó 41a.

Sigue la actividad

La actividad del deporte milenario continuará este lunes en el Complejo deportivo y de Eventos de la Universidad de Qatar, en Doha. Esta vez se disputarán los mundiales de Ajedrez Blitz (partidas de tres minutos más dos segundos adicionales por cada movimiento para cada jugador) en las categorías Abierto y Femenino.

El abierto será a 19 ruedas repartidas en dos días. Los cuatro mejores disputarán en el segundo día la semifinal y final. El femenino, por su parte, se jugará a 15 ruedas y las cuatro mejores disputarán semifinal y final.

Oro y Francisco volverán a representar al país en este mundial que reparte 350 mil euros entre quienes compiten en la modalidad abierta; y 155 mil euros en el torneo femenino.