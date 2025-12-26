Otro récord para Lali: agotó las dos funciones en el Estadio Monumental

El Estadio Monumental de River Plate espera la llegada de Lali Espósito con dos presentaciones programadas para el sábado 6 y el domingo 7 de junio de 2026, luego de agotar ambas fechas en pocas horas. Los recitales se realizarán en el estadio ubicado en el barrio porteño de Núñez y marcan la primera vez que la artista se presentará en ese escenario, con el objetivo de coronar una etapa de crecimiento artístico y convocatoria masiva. Las entradas se pusieron a la venta a través de la plataforma All Access este viernes 26 de diciembre y la respuesta del público fue inmediata, lo que derivó en la confirmación del doblete de funciones y en la venta total de las localidades disponibles.

El anuncio llega después de un año exitoso en la carrera de la cantante, que durante 2025 regresó al Estadio Vélez Sarsfield y logró un récord inédito, ya que se convirtió en la primera artista en agotar cinco funciones en ese estadio dentro de un mismo año.

Durante esas fechas, Lali presentó su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que se posicionó como el disco argentino más vendido del año, superó los 140 millones de reproducciones y alcanzó el Top 5 Global de Spotify.

El recorrido artístico de este período tuvo también un impacto que trascendió el ámbito estrictamente musical. En el mismo año, se estrenó en Netflix el documental Lali: La que le gana al tiempo, una producción realizada en Argentina que retrata su proceso creativo, su transformación personal y los desafíos que atravesó en esta etapa de su carrera.

En paralelo, Lali alcanzó un nuevo récord en los Premios Gardel, donde se convirtió en la artista más ganadora en la historia de la ceremonia al acumular 13 estatuillas.

Tras la confirmación de las dos fechas en River y la venta total de las entradas, la propia artista celebró la respuesta del público a través de sus redes sociales, donde agradeció el acompañamiento y expresó su entusiasmo por lo que vendrá.