Inter Miami prevé una gira por Sudamérica para iniciar 2026

Lionel Messi y Rodrigo De Paul serán parte de la gira por Sudamérica.

En las últimas horas, Inter Miami confirmó a través de sus canales de comunicación que realizará una gira por Sudamérica para comenzar 2026. La pretemporada de Las Garzas contará con tres partidos en Perú, Colombia y Ecuador con el que se pondrán a tono para comenzar la disputa de una nueva edición de la Major League Soccer (MLS), de la que son campeones defensores.

La preparación será exigente, debido a que enfrentará a dos equipos clasificados a la fase previa de la Copa Libertadores y el restante está clasificado a disputar la fase previa de la Copa Sudamericana. Se trata de Alianza Lima de Perú, Barcelona de Ecuador y Atlético Nacional de Colombia.

La gira comenzará en Lima, donde Las Garzas lideradas por Lionel Messi enfrentarán el sábado 24 de enero a Alianza Lima. El partido será en el estadio Alejandro Villanueva y su inicio será a las 19 (hora de Argentina).

El siguiente partido será en Medellín, una semana después. El sábado 31 visitarán a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot en un partido que también comenzará a las 19 (hora de Argentina).

Para finalizar el tour sudamericano, el equipo de La Florida visitará la ciudad de Guayaquil en Ecuador para enfrentar a Barcelona. El partido será el sábado 7 de febrero a partir de las 21 (hora de Argentina) en el estadio Monumental Banco Pichincha.

En esta gira podrían estrenarse con la camiseta Rosa algunos de los futbolistas argentinos que sonaron en el mercado de pases para jugar en Inter Miami. Entre los más destacados está Giovani Lo Celso, al que Betis le puso precio de salida.

El Championship Tour del equipo dirigido por Javier Mascherano será el siguiente:

Sábado 24/1:

19: Alianza Lima - Inter Miami.



Sábado 31/1:

19: Atlético Nacional - Inter Miami.



Sábado 7/2:

21: Barcelona SC - Inter Miami.