Tras la descompensación en el ascenso al Volcán Lanín, Christian Petersen continúa internado en Buenos Aires

Dos semanas después de su internación en el Hospital Ramón Carrillo de la localidad neuquina de San Martín de Los Andes, el chef Christian Petersen fue trasladado en avión a Buenos Aires. El reconocido cocinero de 56 años fue derivado al Hospital Alemán, y aunque el estado de su salud permanece bajo estricta reserva, la familia emitió un comunicado en el cual buscó llevar tranquilidad a sus seguidores.

Petersen sufrió una descompensación el viernes 12 de diciembre tras emprender el ascenso a la cumbre del Volcán Lanín con un grupo de excursionistas y varios guías de montaña. De acuerdo con las primeras informaciones que circularon en ese momento, tras haber logrado llegar al primer refugio del coloso de 3.776 MSNM, se sintió mal y se vio obligado a regresar a la base. Con ayuda de los profesionales del Parque Nacional Lanín y Gendarmería, el chef fue trasladado en un principio al hospital Junín de los Andes, donde le diagnosticaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca peligrosa, y un brote. Una vez estabilizado, los médicos resolvieron su traslado al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica. Su internación en dicho hospital neuquino se prolongó hasta este viernes, el día posterior a la Navidad, con total hermetismo, consignó el diario Página/12.

No obstante, tras su traslado a Buenos Aires, la familia aseguró en un comunicado que el chef de canal Gourmet mostró una evolución favorable en su estado de salud, y precisó que fue extubado.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, comenzó diciendo el extenso comunicado publicado en las redes sociales de Petersen.

Tras haber confirmado que la salud del cocinero se encuentra estabilizada, aprovecharon el momento para agradecer a los seguidores por las muestras de apoyo y acompañamiento recibidas, y al personal médico, por asistirlo con precisión y profesionalismo.

“Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”, dijeron.

Asimismo, brindaron una información complementaria sobre el cuadro que atravesó el cocinero hace ya dos semanas: “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”.

“Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día. Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida”, postularon.

Por otra parte, el hermano de Christian, Roberto Petersen, también publicó en sus redes sociales una actualización del estado de salud del chef: “Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia. Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas”.