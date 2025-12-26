Salud animal: en 2025, se hicieron más de 7000 castraciones en Paraná

El equipo de Salud y Bienestar Animal de Paraná “llevó a cabo una serie de acciones destinadas a promover la salud, el bienestar animal y la tenencia responsable en la comunidad en diferentes barrios de la ciudad”, contó la secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique.

En ese sentido detalló que la Municipalidad atendió en la Dirección de Salud y Bienestar Animal y, además, estuvo en los barrios Mariano Moreno, Los Arenales, Nueva Ciudad, San Martín, Santa Lucia, López Jordán, Villa Mabel, Rocamora, Mitre, Atra, El Trébol, Paraná V, Macarone, Humito, Villa María, Vecinal El Buen Pastor, Parque del Lago, Corona Sur, Sachetti, Jardines del Sur, Vecinal Villa Hermosa, Guiraldes, Parque Gazzano, Bajada Grande, Alloatti, Vecinal Coveflo, Mosconi, Plaza los Olivos, El Triangular, Capibá, Parque y vecinal Almafuerte.

En ese sentido, apuntó que las jornadas de castración para perros y gatos “tuvieron como objetivo controlar la población animal, prevenir enfermedades y fomentar prácticas responsables de convivencia”, y precisó que “gracias a estas campañas, numerosas familias pudieron acceder a un servicio seguro y gratuito que evitó la reproducción no deseada y mejoró la calidad de vida de los animales”.

Además, a lo largo del año “se hicieron 2.556 desparasitaciones, contribuyendo a la prevención de enfermedades zoonóticas y al cuidado sanitario general de los animales atendidos. Además, se llevaron a cabo 541 tratamientos para la sarna (sarcóptica y demodécica), lo que permitió la recuperación de muchos animales y redujo el contagio comunitario”, precisó la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda.

El servicio “también concretó 6.304 atenciones clínicas básicas, que incluyeron evaluaciones generales, curaciones, control del Estado de salud y orientación veterinaria, acercando atención primaria a sectores que la requieren”, precisó la funcionaria.

También, contó que las campañas de vacunación antirrábica, que totalizaron 8.635 dosis, “garantizaron la prevención de la rabia y cumplieron con las normativas sanitarias, fortaleciendo la barrera sanitaria de la comunidad y asegurando la protección tanto de animales como de personas”.

Por otro lado, contó que en el ámbito educativo, se desarrollaron charlas y talleres de tenencia responsable en escuelas, donde se concientizó a niños y adolescentes sobre el cuidado y respeto hacia los animales, fomentando valores de empatía y compromiso.