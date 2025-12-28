San José de Feliciano: le abren causa al exfiscal Ricardo Antonio Temporetti por haber hablado en una radio

La fiscal Gisela Guadalupe Muñiz, de la Unidad Fiscal de San José de Feliciano, anotició al abogado Ricardo Antonio Temporetti de la apertura de una causa en su contra por declaraciones que formuló a una radio en abril último.

La noticia le llegó a Temporetti -quien ejerció por casi dos décadas como fiscal en San José de Feliciano- cinco días después de que presentara un escrito ante el Ministerio Público Fiscal relacionada con la causa que investiga la muerte de un joven de 25 años en la Jefatura de Policía de Feliciano, ocurrida el 23 de noviembre último.

Temporetti asumió la querella particular en representación de la familia de Matías Nonini, la persona detenida por la Policía el viernes 21 de noviembre y señalada como cabecilla de una organización dedicada a la venta de drogas.

La fiscal Muñiz intervino en esa causa en un primer momento, pero ahora fue apartada. La tomó la fiscal Soledad Bordoy.

Temporetti presentó un escrito ante la Justicia de Feliciano e hizo notar que “llamativa y escandalosamente la Dra. Gisela Muñiz dispuso en fecha 23/12/2025, la apertura de causa, cinco días posteriores al que el suscripto había peticionado en el marco del legajo Nº 797/2025, donde se investiga el deceso de Matías Viviani Nonini en Jefatura de Policía Departamental Feliciano, había solicitado ante la batería de pericias propuestas por la Fiscalía que ante la posible responsabilidad penal de la Dra. Gisela Muñiz, la misma designe abogado defensor, todo ello a los fines de garantizar el debido proceso. Y digo que llamativa y escandalosamente, esta apertura de causa vislumbra palmariamente la utilización de los poderes públicos del Estado, en este caso del Poder Judicial Provincial para realizar venganzas y aprietes que son insostenibles en un Estado de Derecho, Republicano y Democrático”, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

“Esto es claramente advertible por Su Señoría. ya que el hecho que se me imputaría habría sido un hecho cometido en fecha 16/04/2025, es decir, ya habiendo transcurrido un plazo de más de ocho meses del mismo y del que se decretara animosamente y maliciosamente la correspondiente apertura de causa”, subraya.

Recordó Temporetti que el caso de desobediencia judicial que le achaca la Fiscalía de Feliciano fue tratado en audiencia el 25 de abril ante el juez Juan Malvasio, vocal del Tribunal de Juicios de Paraná. Allí, señala, la propia fiscal Muñiz “reconoce que había salido a hablar de mi causa un día antes a que yo saliera a hablar por el mismo medio radial de Feliciano. Que como claramente lo indiqué en la audiencia respectiva”, apunta, “en dicha oportunidad mi salida a la emisora radial de Feliciano se debió a la necesidad de contrarrestar lo que había expresado” Muñiz.

Y apunta que “nunca el ejercicio de un derecho máxime reconocido constitucionalmente puede ser criminalizado como lo pretende la fiscal Muñiz en un claro y palmario acto de abuso de poder y `vendetta` ante la situación a la que ha sido expuesta”.

La familia Nonini denunció que desde el Ministerio Público Fiscal hubo reticencia para que Temporetti asumiera como querellante, y reclamaron esclarecimiento de la muerte de Matías en un calabozo de la Jefatura de Policía. Paola Nonini, la mamá, demanda, además, que le expliquen con certeza quién dio la orden de dejar al muchacho incomunicado el fin de semana que estuvo bajo arresto.

Pero como el punto central del caso, la muerte de una persona en la Jefatura de Policía, tiene puntos poco claros para la familia, la querella opuso a la decisión del Ministerio Público Fiscal de solictar medidas periciales que primero designen abogado defensor las personas que pudieran tener algún grado de responsabilidad en eventuales irregularidades.

La petición se dirigió a miembros de la Policía y también del Ministerio Público Fiscal. Es decir, pidió que la fiscal Muñiz designara abogado defensor.

Cinco días después de esa presentación ocurrió la notificación a Temporetti de la apertura de una causa penal en su contra por hechos ocurridos en abril último. Eso contó el propio exfiscal, señaló el portal Entre Ríos Ahora.

Temporetti tenía causa abierta por desobediencia en una investigación por supuestos hechos de violencia de género hacia su exesposa: le reprocharon no haber respetado la perimetral y viajar desde Diamante, donde reside, a San José de Feliciano.

La fiscal Muñiz pidió su detención inmediata, pero el juez de Garantías de Feliciano, Emir Artero, no le hizo lugar. Por eso, la fiscal acudió ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones. Intervino el vocal Juan Francisco Malvasio. La cuestión, de momento, no tiene resolución y sigue discutiéndose en Tribunales.

En el ínterin, la fiscal Muñiz habló con una radio de Feliciano sobre esa causa por desobediencia abierta a Temporetti. El exfiscal pidió derecho a réplica y contestó los dichos de la funcionaria judicial en la misma radio.

Molesta, Muñiz dispuso la apertura de otra causa en su contra por esas manifestaciones públicas. Y la notificación a Temporetti llegó recién en diciembre.

Los antecedentes

El 13 de septiembre de 2023, la Procuración General de la Provincia dictó la resolución Nº 124 a través de la cual dispuso la formación de un sumario administrativo al entonces fiscal titular de la Unidad Fiscal de San José de Feliciano Ricardo Antonio Temporetti. La decisión se adoptó a raíz de los “informes que eleva la fiscal María Soledad Bordoy poniendo en conocimiento la situación de violencia vivenciada el día 10 de septiembre de 2023 respecto del Sr. Fiscal Titular de la Unidad iscal de Feliciano Ricardo Antonio Temporetti”.

Temporetti fue denunciado por KMG, un chico de 19 años que colisionó con su moto a la camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaba el funcionario judicial. El hecho ocurrió el domingo 10 de septiembre de 2023, cerca de las 19, en la intersección de calles Rivadavia y Alem, una esquina semaforizada de San José de Feliciano. La denuncia de KMG, dice la resolución del Procurador, fue “en relación a la intervención del Sr. Temporetti en accidente de tránsito ocurrido el mismo día en la ciudad de Feliciano, y existiendo motivos suficientes, corresponde disponer la instrucción de un sumario administrativo al mencionado, tendiente a determinar si incurrió en incumplimiento de sus tareas y/o alguna conducta delictual”.

En forma paralela, se abrió una causa penal por supuesto hecho de violencia familiar hacia su ahora exesposa, destacó el portal Entre Ríos Ahora.

Aquel domingo 10 de septiembre de 2023, Temporetti había ido donde Bordoy a comer un asado. Volvió a su casa descompuesto, contó su exesposa -iniciaron el trámite de divorcio a comienzos de 2023-, y dice que como no pudo lidiar con el malestar de su exmarido y sus dos hijos, telefoneó a Bordoy. “Llamé a mi amiga. No a la fiscal. La llamé para que me diera una mano. Ella viene. Y en ese momento se había despertado mi nena más grande, lo vio así, se puso nerviosa, y la fiscal vio como que el papá estaba perturbando a la familia. Y denunció violencia. Al otro día me desayuno con que había una denuncia por violencia familiar hacia él. Esto le cayó mal. Bordoy en ningún momento nos avisó que iba a hacer eso. Yo había llamado a la amiga a cuya casa fue Ricardo a comer un asado. Tenían una relación profesional y de amistad ellos dos. No tenía a nadie cercano para que me ayude. Pero se confundieron las cosas porque se toma como que yo llamé a la fiscal en turno para que me ayudara con una supuesta discusión que yo tenía con él, cuando no era así”, detalló.

Ahora aquel caso parece haber reflotado de la mano de la fiscal Muñiz, a quien se relaciona como estrecha colaboradora de la senadora provincial Gladys Domínguez.