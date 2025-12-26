Salvataje a Medina de Rizzo: el oficialismo no logró que el PJ firme el dictamen y habrá nueva sesión

El escándalo del juicio político a la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, sumó otro capítulo este viernes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En horas de la mañana, se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales pero no se firmó el dictamen favorable a la acusada que ya circula desde el fin de semana entre cada uno de ellos. La sesión del cuerpo estaba prevista para las 14, pero el mismo oficialismo la hizo caer, ya que esperaba que el peronismo acompañara la postura de salvar a la jueza cuestionada en tres denuncias -por una exigencia expresa desde el Poder Ejecutivo-, luego de las investigaciones y publicaciones de ANÁLISIS sobre ausencias, faltas, demoras en sentencias, uso de recursos públicos para viajes particulares disfrazados de capacitaciones, entre otras irregularidades que se encuentran probadas por la propia documentación oficial. El bloque del PJ pidió abstenerse, se negó el oficialismo a realizar esa concesión (porque al no estar reglamentado lo debe aprobar la bancada mayoritaria) y por ende no se trató el borrador del dictamen y pasó su tratamiento para una futura sesión que no se estableció fecha alguna. La idea sería que el pedido de juicio político a Medina se caiga por el vencimiento de los plazos y no por su rechazo.

Tal como se ha informado, cuando el juicio político iba viento en popa contra la vocal del STJ a raíz de la abundante evidencia del mal desempeño en los múltiples informes recibidos por la Comisión legislativa, el propio gobernador Rogelio Frigerio ordenó a los diputados de Juntos por Entre Ríos y de La Libertad Avanza, el sábado pasado, revertir la situación. Por ello, tal como se evidenció en la declaración de Medina de Rizzo el lunes pasado, cambió radicalmente la opinión y la voluntad de los legisladores que no interrogaron a la vocal con respecto a las denuncias y pruebas recibidas. Fue lo más parecido a un monólogo, con algunas preguntas de ocasión y no más que eso.

Luego, circuló el dictamen de los diputados frigeristas que quedó al descubierto como una copia de la defensa de Susana Medina de Rizzo, donde se afirmaba que no había causa alguna de destitución. En realidad, no se investigó nada, no se indagó ni un minuto en fuentes oficiales, y hasta se establecieron nuevos criterios de control y de ética pública, tomándose como argumento cerrado lo consignado por la vocal en un extenso escrito y avalado por sus abogados defensores.

La sesión de Diputados estaba prevista para el lunes 29 y luego se adelantó para este viernes a las 14. Pero en la reunión previa de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político los diputados del peronismo no asistieron debido a que, tal como habían manifestado, pretendían más tiempo para analizar toda la documentación sobre los hechos denunciados (habían pasado solo 11 de los 30 días que tienen disponibles para dictaminar). Incluso, había algunos diputados del peronismo que estaban a favor de salvar a Medina de Rizzo. Entonces, los diputados del oficialismo finalizaron la reunión sin presentar aquel dictamen -lo que se concretó esta mañana-, a pesar de que tienen la mayoría necesaria para hacerlo (8 diputados de 15), porque esperaban contar con el acompañamiento de los legisladores de la oposición. Según se indicó, era un "pedido especial" desde España (donde se encuentra vacacionando), del propio gobernador Rogelio Frigerio a sus referentes oficialistas, tras algunos reclamos que habría recibido desde la Casa Rosada.

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político se reunió con el borrador del dictamen, que luego no fue presentado.

Al parecer, la voluntad del gobernador es que el salvataje a Medina de Rizzo fuera unánime tanto del oficialismo como de la oposición y de esa manera darle más fuerza al rechazo a las denuncias. De esta manera, creen que no quedarían tan expuestos, ni con quienes están en contra de Medina, ni con quienes presionaron para salvarla.

A la hora de la verdad, los legisladores oficialistas bajaron al recinto pero no se sentaron. El bloque del peronismo estaba dispuesto a dar quórum a la sesión, pero iba a solicitar autorización para abstenerse de votar, bajo los argumentos ya mencionados. De esta manera, a las 14.30 la sesión se cayó, a minutos de empezar. En la transmisión de la sesión por YouTube había más de 30 personas en espera, sin saber qué sucedía ni por qué no arrancaba. El estado de la transmisión cambió a una nueva hora de inicio: las 16.

Así finalmente, alrededor de las 16.15, comenzó la sesión especial presidida por el presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, que no duró más de cinco minutos, con la ausencia de varios diputados del oficialismo y de la oposición por motivos de salud y por viajes.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gabriela Lena, presentó el dictamen que rechazó en forma unánime el expediente 3580, o sea, la tercera denuncia contra Susana Medina de Rizzo de parte de una abogada y empleada del Poder Judicial por abuso de autoridad, entre otros cargos. Consideraron que no contaba con los requisitos elementales para su trámite de juicio político, por lo que solicitaron su rechazo "in límine". La diputada del PJ, Laura Stratta, acompañó esta postura por la misma razón, y aclaró: "Quedan pendientes los expedientes 3400 y 3432", es decir la denuncia del docente jubilado Eugenio Jacquemein y de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, basadas en las publicaciones de ANÁLISIS.

Como la mencionada comisión "no ha emitido dictamen sobre estos expedientes", se dijo, Lena volvió a tomar la palabra para mocionar que esto "sea tratado en la próxima sesión", sin determinar fecha alguna. Se sometió a votación y se aprobó por mayoría, sin el acompañamiento del peronismo. En principio se entendió que ello podía ser el lunes, pero fuentes legislativas aclararon que no hubo fecha determinada. Y por ende, se buscaría que el pedido de juicio caiga por el vencimiento de los plazos y no que exista un archivo, con el consecuente costo político para quienes levantan la mano para aprobarlo. "No es lo mismo una cosa que la otra", acotó un legislador consultado.

Mientras tanto siguen dando vuelta las versiones donde se maneja la posibilidad de que la jueza Medina de Rizzo, ante esta situación, decida renunciar a su cargo y acogerse a la jubilación, para declarar abstracto el pedido de destitución por mal desempeño. "La jueza está muy mal; está deprimida, agotada por la situación y no quiere seguir pasando por estas instancias de exposición todo el tiempo, porque nunca le pasó algo así y no está acostumbrada", acotaron desde cercanías de la magistrada.

El panorama revela que la investigación de ANÁLISIS que reveló dichas irregularidades golpeó en la línea de flotación de parte del sistema institucional, obligó a todos a posicionarse al respecto e incomodó a muchos abanderados de la transparencia que ahora se ven en aprietos. A la vez que mostró la vigencia de métodos cuestionados en el funcionamiento de la democracia.

El bloque del PJ responsabilizó al oficialismo

Esta tarde, el bloque de diputados y diputadas “Más para Entre Ríos” informó que el no tratamiento de dos denuncias de juicio político contra la vocal del STJ "es exclusiva responsabilidad del oficialismo provincial que, argumentando la inexistencia del dictamen de la Comisión de Juicio Político, decidió dejar caer la sesión convocada para este viernes a las 14 y no incluyó el tratamiento de esas denuncias en la sesión desarrollada a las 16".

"Vale aclarar a todos los entrerrianos y entrerrianas que no es cierto que el dictamen de la citada comisión no se produjo por responsabilidad del peronismo. El oficialismo de Juntos por Entre Ríos tiene la suficiente cantidad de representantes para producir un dictamen de mayoría, y por lo tanto no es necesario que el peronismo -que tiene 6 de los 15 integrantes- acompañe esa decisión. Si ese dictamen no contara con las firmas suficientes, obedecería a una situación interna del oficialismo", añadieron.

En ese marco, los legisladores peronistas sostuvieron que "estuvimos este viernes en la Legislatura dispuestos a permitir el quorum necesario para sesionar, pero con la postura de no votar el dictamen elaborado por Juntos por Entre Ríos. Fue por eso que el oficialismo dejó caer la sesión de las 14 y tampoco incluyó el tema en la de las 16".

"En estos dos años de gestión el oficialismo ha tratado numerosas iniciativas con dictámenes firmados solo por integrantes de su bloque y sin considerar las posturas de la oposición. Al oficialismo le sobran votos para emitir el dictamen y también para aprobarlo en el recinto", concluyeron.