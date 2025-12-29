En 2025, el Poder Judicial inició 13.315 mediaciones para la resolución de conflictos

El Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CMARC) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) registró, hasta el 30 de noviembre de 2025, 13.135 mediaciones iniciadas en la provincia. El dato se desprende de uno de los informes anuales que rinde el Poder Judicial de la provincia.

“Se consolida la mediación como una herramienta eficaz y accesible para la resolución de conflictos. Hubo 38,3 con acuerdo entre las partes y un 79,5 % no derivaron en juicio”, se agregó en una comunicación oficial.

En cuanto a los resultados de los procedimientos mediatorios, las estadísticas reflejan que:

• El 38,3% de las mediaciones concluyeron con acuerdo entre las partes.

• El 33,2% finalizaron sin acuerdo.

• El 21,4% concluyeron por incomparecencia injustificada de alguna de las partes.

• El 4,3% finalizaron por desistimiento.

Estos indicadores evidencian que una proporción significativa de los conflictos sometidos a mediación encuentra una solución consensuada, mientras que, aún en los casos en que no se arriba a un acuerdo, el proceso mediatorio cumple un rol relevante en la gestión del conflicto.

Bajo nivel de judicialización posterior

Un dato particularmente relevante es que solo el 20,5% de las mediaciones iniciadas durante 2025 derivaron posteriormente en la iniciación de un proceso judicial, lo que confirma el impacto positivo de la mediación como mecanismo preventivo de la litigiosidad.

Del total de procedimientos:

• El 15,7% derivaron en juicios iniciados en el fuero de Familia.

• El 4,8% derivaron en juicios iniciados en el fuero Civil y Comercial.

• El 79,5% de los casos no generaron la apertura de un expediente judicial, permitiendo a las partes resolver o encauzar el conflicto sin necesidad de recurrir a los tribunales.

Alcance territorial y recursos humanos

Durante el año 2025, el CMARC coordinó la actividad mediatoria en las 18 jurisdicciones judiciales de la provincia, contando con un registro de 681 mediadores y mediadoras matriculados y habilitados, distribuidos estratégicamente en todo el territorio entrerriano.

Un aporte concreto al acceso a la justicia

La mediación, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ofrece múltiples beneficios para la ciudadanía: constituye una vía más rápida, económica y participativa, reduciendo los costos emocionales y materiales asociados a los procesos judiciales prolongados.

Para el Poder Judicial, representa además una herramienta clave para optimizar el servicio de justicia, permitiendo que los órganos jurisdiccionales concentren su intervención en aquellos casos que requieren una decisión judicial directa.

El trabajo desarrollado durante 2025 reafirma el compromiso del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos con el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al acceso efectivo a la justicia, la pacificación social y la resolución colaborativa de los conflictos.