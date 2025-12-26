Pettovello envió cartas documento a medios para que se retracten por publicaciones

El Ministerio de Capital Humano sostuvo este viernes que está remitiendo cartas documento a medios de comunicación y periodistas con el fin de “obtener su retractación con relación a publicaciones cuyo único propósito es desinformar y desprestigiar” a esa cartera “y a su titular, Sandra Pettovello”.

La cartera difundió un comunicado en el que sostuvo que la iniciativa es en “la búsqueda de garantizar que la información puesta en circulación sea completa, equilibrada y ajustada a la realidad”.

“En este contexto, corresponde recordar la vigencia de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para la aclaración y rectificación de informaciones inexactas o tergiversadas”, señalo el Ministerio a cargo de Pettovello.

Y aclaró que “dicho ejercicio no persigue restringir la libertad de expresión, sino asegurar un debate público basado en datos objetivos y verificables”.

“Corresponde dejar expresamente aclarado que las afirmaciones difundidas en las publicaciones cuestionadas no se condicen en modo alguno con la realidad de la gestión llevada adelante por el Ministerio de Capital Humano, la cual se ha desarrollado conforme a criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad institucional”, finalizó el texto difundió en las redes sociales del ministerio.

En esa misma línea, el presidente Javier Milei, durante este año, presentó denuncias judiciales contra al menos ocho periodistas, entre ellos Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico.