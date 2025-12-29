Melconian no confía en que se llegue a inflación 0 con este gobierno: "Es la tercera vez que lo anuncian"

El economista Carlos Melconian puso en duda que el gobierno de Javier Milei pueda lograr que la inflación arranque con “0″ algún mes en 2026 y consideró que la administración libertaria se “desgasta” al prometer un aumento de precios anual de un dígito.

“No hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble”, explicó en diálogo con José Del Rio, en LN+. Rechazó así los dichos de Milei que vaticinó que entre junio y agosto del año próximo la inflación arrancará en 0.

Melconian, expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, dijo que hay que poner el foco en la caída de la actividad económica y opinó que prometer más mejoras en el esquema de precios afecta a la credibilidad del Gobierno.

“Cuando asumió Milei, los bancos llamaban a los clientes para ofrecer créditos. Hoy, eso no pasa”, afirmó Melconian cuando le preguntaron sobre si no temía que su análisis fuera errado. “Es la tercera vez que lo anuncian (por la inflación cero)”, indicó en la charla con Del Rio.

Además, el economista añadió que la Casa Rosada debe acumular reservas y que no está en contra de un esquema gradual cambiario (como las bandas) en un país “en el que la falta de dólares” es uno de los principales problemas, según sostuvo.

“En la suma de esas cosas, la inflación, si se mantiene en lo que está, no está mal, si simultáneamente se avanza en otros frentes”, dijo.

“Quisiera tener inflación de un dígito, pero siempre mantuve la filosofía de que, para sacar un programa que dé un dígito anual, tenés que estar listo, y este Gobierno todavía no lo está”, señaló.

El economista lo resumió así: “La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno, pero no está mal, mientras se vayan solucionando los otros temas: monetario, cambiario, nivel de actividad, poder adquisitivo y la distribución de la torta”.

Por otro lado, habló sobre la reforma laboral y la tributaria. “Reforma tributaria no va a haber”, sentenció.