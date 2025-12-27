Uno por uno: así votaron los senadores en general la Ley de Presupuesto 2026

Luego de que la Ley de Presupuesto 2026 obtuviera la media sanción en Diputados, el Gobierno nacional cerró el año con una victoria clave en el Senado. Tras haberse tratado en sesiones extraordinarias, el oficialismo logró reunir la mayoría de votos necesaria, para aprobar la partida presupuestaria que entrará en vigencia a partir del próximo año.

De acuerdo con el acta oficial a la que tuvo acceso el portal de Infobae, la norma obtuvo 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Fue una votación que reflejó una marcada división entre los bloques legislativos y en la que no se registraron ausencias.

La sesión, presidida por la presidente del Senado, Victoria Villarruel, evidenció el respaldo mayoritario de los senadores de fuerzas alineadas con el oficialismo y algunos aliados, mientras que la oposición agrupó la mayoría de los rechazos.

De esta manera, la aprobación del presupuesto marcó el inicio de un nuevo ciclo fiscal y determinó las partidas que el Ejecutivo podrá ejecutar durante 2026. A raíz de esto, desde el Gobierno celebraron el haber obtenido la cantidad de votos necesarios para poner en marcha “el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”.

“Dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la Jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando la Argentina adelante”, manifestaron en un comunicado publicado en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente.

Quiénes votaron a favor

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza). Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza). Romina María Almeida (La Libertad Avanza-Entre Ríos). Carmen Alvarez Rivero (La Libertad Avanza). Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza). Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza). Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza). Agustín Coto (La Libertad Avanza). Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza). Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza-Entre Ríos). Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza). Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza). María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza). Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza). Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza). Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza). María Emilia Orozco (La Libertad Avanza). Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza). Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza). Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza). Edith Elizabeth Terenzi (del monobloque Despierta Chubut). Luis Juez (del monobloque Frente Cívico de Córdoba). Andrea Marcela Cristina (Frente PRO). Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO). María Victoria Huala (Frente PRO). Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social). Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social). Beatriz Luisa Avila (Independencia). Julieta Corroza (La Neuquinidad). José María Carambia (Moveré por Santa Cruz). Natalia Elena Gadano (Moveré por Santa Cruz). Eduardo Alejando Vischi (UCR). Maximiliano Abad (UCR). Flavio Sergio Fama (UCR). Eduardo Horacio Galaretto (UCR). Mariana Juri (UCR). Daniel Ricardo Kroneberger (UCR). Carolina Losada (UCR). Silvana Lorena Schneider (UCR). Rodolfo Alejandro Suárez (UCR). María Alejandra Valenzuela (UCR). Flavia Gabriela Royón (del monobloque Primero los Salteños). Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas). Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal). Sandra Mariela Mendoza. María Carolina Moisés.

Quiénes votaron en contra

José Mayans (Justicialista). Adán Humberto Bahl (Justicialista-Entre Ríos). Daniel Pablo Bensusán (Justicialista). Jorge Capitanich (Justicialista). Lucia Benigna Corpacci (Justicialista). Eduardo “Wado” De Pedro (Justicialista). Juliana Di Tullio (Justicialista). Anabel Fernández Sagasti (Justicialista). María Celeste Giménez Navarro (Justicialista). María Teresa Margarita González (Justicialista). Alicia Kirchner (Justicialista). Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista).Carlos Alberto Linares (Justicialista). María Florencia López (Justicialista). Cándida Cristina López (Justicialista). Juan Luis Manzur (Justicialista). Ana Inés Marks (Justicialista). José Emilio Neder (Justicialista). Mariano Recalde (Justicialista). Martín Ignacio Soria (Justicialista). Sergio Uñac (Justicialista). Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago). Elía Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago). Jesús Fernando Rejal (Convicción Federal).Fernando Aldo Salino (Convicción Federal).

Quiénes se abstuvieron de votar

Alejandra María Vigo (Provincias Unidas).