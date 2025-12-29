German Cantero llega a la ciudad con una propuesta de música, poesía y narración oral

El artista German Cantero regresará a la capital entrerriana este martes 30 de diciembre a las 21, con su espectáculo unipersonal Caracol Rojo, una propuesta de música, poesía y narración oral que tendrá lugar en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges. La presentación busca compartir una experiencia artística que recorre distintos géneros musicales y relatos vinculados a la vida cotidiana, el río y los vínculos humanos, a través de un formato singular que el propio artista define como "hombre banda".

El espectáculo se construye a partir de que Cantero graba en vivo una docena de instrumentos, que se van superponiendo para dar forma a una orquesta. A lo largo de la función, el artista alterna canciones, poemas y relatos, con la intención de recuperar la dimensión artesanal del hecho artístico, haciendo que cada sonido y cada palabra se construyan en tiempo real.

El repertorio de Caracol Rojo transita por distintos géneros, desde el chamamé hasta el cha cha cha, pasando por el soul y la cumbia, con influencias del folklore y la música popular latinoamericana. En ese entramado aparecen también reflexiones y pensamientos inspirados en la obra y la mirada de Atahualpa Yupanqui, que funcionan como hilo conductor de algunas de las narraciones y canciones.

Las historias que se despliegan durante el espectáculo ponen el foco en personas comunes, oficios ligados a la tierra y al río, y formas de vida atravesadas por el arte.

La presentación contará además con invitados especiales, que se sumarán a la escena para enriquecer la propuesta y aportar nuevas voces al desarrollo del espectáculo.

Las entradas son con contribución voluntaria y las reservas pueden realizarse al número 343 4792836.