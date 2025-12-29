Asume Manuel Gómez como titular de AGMER Paraná

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Seccional Paraná, llevará adelante este lunes 29 a las 20 el acto político de asunción de la nueva Comisión Directiva, que estará conducida por Manuel Gómez, referente de Unidos por la Educación.

La actividad tendrá lugar en la sede sindical ubicada en Narciso Laprida 136, en la ciudad de Paraná, y estará abierta a afiliadas y afiliados, referentes gremiales, integrantes de la comunidad educativa y al público en general.

Durante el encuentro, las nuevas autoridades asumirán públicamente sus responsabilidades, dando inicio a un nuevo ciclo de conducción. La gestión 2026–2029 comenzará de manera efectiva el 1° de enero de 2026, marcando el inicio formal de esta nueva etapa en la seccional.

Desde la futura conducción de Agmer Paraná señalaron que este nuevo período estará orientado a fortalecer la organización sindical, ampliar los espacios de participación colectiva y sostener la defensa de los derechos laborales de la docencia y de la educación pública como herramientas centrales de transformación social, publicó ApfDigital.