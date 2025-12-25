Concepción del Uruguay se quedó sin transporte urbano de pasajeros

El servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad quedó suspendido de manera definitiva a partir del mediodía de este miércoles 24 de diciembre. Los responsables de las líneas locales confirmaron que no se llegó a un arreglo con la Municipalidad respecto a la asistencia económica solicitada para el sector.

Luis Caraballo, representante de Buses del Uruguay, explicó en diálogo con La Pirámide que la situación financiera de las prestatarias es crítica. “Directamente no tenemos más plata. Ya no sé cómo vamos a pagar los sueldos, pero no podemos seguir enterrándonos”, manifestó el empresario, quien señaló que la problemática se arrastra desde el mes de septiembre.

Desde las empresas indicaron que, si bien la intención era continuar con la prestación, la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales ante el pedido de ayuda económica tornó inviable la logística. “Pedimos disculpas, pero no nos quedan medios económicos para seguir”, añadieron los referentes del sector.

La medida deja a la comunidad sin transporte urbano por tiempo indeterminado, afectando el traslado de los residentes en una jornada de alta movilidad por las celebraciones de Navidad.