Copa Entre Ríos masculina: se disputó parcialmente la actividad del domingo

Camba Cuá fue uno de los ganadores de la fecha: venció a Urquiza como visitante.

Este domingo debía disputarse buena parte de la actividad correspondiente a la segunda fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino. Sin embargo, el tiempo volvió a jugar una mala pasada y algunos de los encuentros debieron ser postergados.

Entre los partidos que reprogramaron se encuentra el duelo entre Don Bosco y Peñarol, que debía jugarse este domingo a las 18 por la Zona 1. Tanto ese partido como el que debían protagonizar Arsenal de Viale y Unión de Crespo por el mismo grupo fueron postergados. En el caso de vialenses y crespenses, ya se sabe que el duelo será el martes a las 20.30.

El otro encuentro suspendido fue el que debían protagonizar América de Federación y 1° de Mayo de Chajarí, que jugarán su partido por la Zona 10 este lunes a partir de las 21.

Hubo actividad

De todas maneras, estas postergaciones no impidieron la disputa de varios de los encuentros previstos para este día.

Por la Zona 2, Peñarol de Basavilbaso derrotó a Sarmiento de Crespo por 1-0, con lo que se completó la actividad de la fecha, ya que el sábado hubo triunfo de Newell’s de Victoria por 3-1 ante Juventud y Ferrocarril Unidos de Carbó.

Dentro de la Zona 3, La Academia de Galarza y Cultural de Crespo protagonizaron un partidazo que finalizó 3-3, completando la fecha que inició el viernes 19 con el 2-0 de El Porvenir de Santa Anita ante Defensores del Oeste de Basavilbaso.

En la Zona 4 hubo victorias visitantes en los dos partidos: Camba Cuá y Malvinas vencieron a Urquiza y Caballú respectivamente, ambos por 1-0.

En la Zona 8, Juventud Unida de General Campos y Atlético Liebig empataron 1-1, mientras que el duelo entre Lanús y Defensores de Nébel por esta misma zona está en juego.

Fixture y resultados | Copa Entre Ríos | Fecha 2

-Zona 1:

(REPROGRAMADO):

Don Bosco - Peñarol.



Martes 30/12 (REPROGRAMADO).

20.30: Arsenal (Viale) - Unión (Crespo).



-Zona 2:

Sábado 27/12:

Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó) 1-3 Newell’s (Victoria).



Domingo 28/12:

Sarmiento (Crespo) 0-1 Peñarol (Basavilbaso).



-Zona 3:

Viernes 19/12:

El Porvenir (Santa Anita) 2-0 Defensores del Oeste (Basavilbaso).



Domingo 28/12:

La Academia (Galarza) 3-3 Cultural (Crespo).



-Zona 4:

Domingo 28/12:

Urquiza (Santa Elena) 0-1 Camba Cuá (Santa Elena).

Caballú (La Paz) 0-1 Malvinas (Federal).



-Zona 5:

Domingo 21/12:

Engranaje (Concepción del Uruguay) 2-0 Atlético Colonia Elía.

Deportivo San Marcial 0-1 Deportivo Urdinarrain.



-Zona 6:

Domingo 21/12:

Juventud Urdinarrain 0-0 Parque Sur (Concepción del Uruguay).



Viernes 26/12:

María Auxiliadora (Concepción del Uruguay) 0-2 Deportivo Ubajay.



-Zona 7:

Viernes 19/12:

Rivadavia (Concepción del Uruguay) 3-4 Almagro (Concepción del Uruguay).



Domingo 28/12:

EN JUEGO: San José - Libertad (Concordia).



-Zona 8:

Domingo 28/12:

Juventud Unida (General Campos) 1-1 Atlético Liebig.

EN JUEGO: Lanús (Concepción del Uruguay) - Defensores de Nébel (Concordia).



-Zona 9:

Lunes 22/12:

Colegiales (Concordia) 0-0 La Bianca (Concordia).



Sábado 27/12:

Cosmos (Federación) 2-2 La Florida (Chajarí).



-Zona 10:

Martes 23/12:

Independiente (Villa del Rosario) 3-2 Unión (Concordia).



Lunes 29/12 (REPROGRAMADO):

21: América (Federación) - 1° de Mayo (Chajarí).