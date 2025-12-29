Rubén Flotta: “Con tantos campeones, el fútbol argentino pierde categoría”

En su habitual columna radial en “A quien corresponda”, que se emite por Radio Plaza (FM 94.7), Rubén Flotta analizó el año futbolístico y consideró que “con tantos campeones, el fútbol argentino pierde categoría”. En ese sentido enumeró a los equipos que se consagraron en 2025: Platense (Apertura), Estudiantes (Clausura y Trofeo de Campeones), Independiente Rivadavia (Copa Argentina), Talleres de Córdoba (Supercopa Internacional) y Rosario Central (Campeón Anual).

“En esta época que estamos de vacaciones, estuve un poco haciendo el análisis de cuál fue el mejor equipo del año, ¿no? Y, sinceramente, busqué y no me queda bien claro quién fue. Quizás yo, de acuerdo a que jugó la final y al rendimiento en el plano internacional, me quedaría con Racing, pero tampoco le daría el título al mejor equipo del año, porque en los campeonatos argentinos aflojó. Perdió la Copa Argentina, perdió la final con Estudiantes, y bueno, en el Apertura lo venció Platense, en el plano local. Pero en el plano internacional, sí, ganó la Recopa y jugó la semifinal con Flamengo, que fue un gran mérito”, resaltó.

“Pero hubo un hecho inédito, hay seis campeones. Tenemos a Platense, campeón del Apertura; Estudiantes, del Clausura; Talleres de Córdoba -que le dieron una supercopa con River que jugó en 2024, una copa atrasada- ganó y fue campeón; Independiente Rivadavia de la Copa Argentina, y Rosario Central con esa copa inédita (Campeón Anual), yo digo que con tantos campeones el fútbol argentino pierde categoría, se devalúa”, consideró.

A continuación, Flotta criticó el título otorgado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Rosario Central: “No podemos dar una copita por ganar un partido. Como lo de Central, que el único equipo que protestó y no estuvo de acuerdo fue Estudiantes, a pesar de que en la votación no levantó la mano el directivo de Estudiantes y posteriormente, sí”.

Además, consideró que el título al Canalla fue “una copa y un campeonato que solo a (Claudio) Tapia y (Pablo) Toviggino se les antoja dar, porque no se avisó antes”. También acotó que Central no enfrentó en el campeonato a Racing “porque no se cruzó nunca con los de la otra zona” y agregó: “Son hechos inéditos. Solo acá podés pasar y decir vos 'sos campeón por esto'. No lo veo, no lo veo. Y me cuesta mucho sacar un equipo de 13”.

Por otra parte, el exayudante de campo de Ricardo Zielinki calificó de “fracaso rotundo” la campaña de River: “Gastó cerca de 90 millones de dólares. A (Marcelo) Gallardo le dijeron hacé lo que quieras, sos dueño del club y no clasificó nunca, hasta perdió esta final con Talleres de Córdoba. En el torneo argentino fue un desastre. Y ahora otra vez sigue; tiene garantías por lo que ha hecho Gallardo, por su trayectoria en River, es un gran entrenador, no lo podemos negar, pero yo creo que este año va a tener la última chance. Ahora, contrató a (Renzo) Vera y a (Aníbal) Moreno. Otra vez salió al mercado de pases primero. Pero eso lo tiene que acompañar con buenos resultados. Porque yo creo que fue la peor campaña de River de los últimos años, lejos”.

Y sostuvo que “el mercado de pases está flojo, se ve que todavía no hay tanto movimiento, sacando lo de River, ¿no? Lo de River con (Fausto) Vera y (Aníbal) Moreno, que casualmente justo en la cláusula lo vendieron 7 millones. Que si valía más de 7 millones de dólares, Racing tenía una plusvalía del 20%. ¿Qué casualidad, no?”.

Como contrapartida, destacó que el Millonario “es el equipo con más convocatoria en el mundo” y añadió: “Es algo muy importante para el fútbol argentino: tiene una convocatoria casi de 85.000 personas por partido; supera al Real Madrid, al Milan de Italia que están ahí, al Borussia Dortmund que es el segundo, que creo que tiene más de 80.000 personas. Es un mérito lo de la gente de River y lo marca como una institución muy poderosa. Ahora van a techar el estadio y lvan a agrandar su capacidad hasta 100.000 personas. Lo importante es que mantienen esa capacidad de gente con una campaña realmente pobre como fue la de este año”.

En cuanto a Boca, el Bicho sostuvo que estuvo “todo el año con altibajos” en su rendimiento: “No clasificó a la Copa Libertadores, lo eliminó cuando empezó el año Alianza de Lima, después mejoró cuando vino Miguel (Russo), pasó la desgracia esa y clasificó ahora (a la Copa Libertadores). El hincha de Boca puede decir que es el único equipo grande argentino que entró a la Copa Libertadores”.

Posteriormente, Flotta analizó los motivos por los cuales Racing tampoco puede ser considerado el mejor de la temporada: “A mí me cuesta, le vuelvo a repetir, decir, este es el equipo; me quedaría por lo hecho, por la final (del Clausura), que casi estuvo a punto de coronar con Estudiantes, y por lo hecho en el plano internacional, con Racing. Porque llegó a la semifinal con Flamengo y ganó la Recopa. Pero tampoco completó todo lo que tenía que completar para decir ‘vos sos el mejor equipo del año’. Analizamos todos los equipos y no nos alcanza”.

Asimismo, el experimentado DT reconoció que “Argentinos Juniors tuvo ráfagas de buen fútbol” pero tampoco calificó para ser el mejor e insistió: “Creo que la decepción grande fue River y también Independiente”. Y analizó al Rojo: “El primer semestre perdió con Platense la semifinal y después el equipo de (Julio) Vaccari se cayó totalmente y tuvo 15 partidos sin ganar, un récord para la rica historia de Independiente. Fue pobrísimo”.

A continuación, destacó el trabajo táctico de Deportivo Riestra: “Yo lo marco, nadie lo marca. Como equipo táctico y difícil, de acuerdo al presupuesto, cómo lo trabajó su técnico... No es un fútbol bonito el que hace, es un fútbol muy táctico, muy trabajado, pero de acuerdo a sus chances me quedo con ese equipo táctico”.

