Asistieron a 14 familias por el temporal en Feliciano

La Municipalidad de Feliciano emitió un comunicado sobre la situación de la ciudad tras el temporal que azotó a los vecinos este domingo, con una lluvia acumulada de 55 mm que provocó anegamiento de las calles.

Según se informó, las lluvias este mes comenzaron el 8 de diciembre y en las últimas tres semanas se registra un acumulado de 400 mm, por lo que la situación se vio complejizada.

“Ha generado una saturación de nuestro suelo, que hoy sólo posee una capacidad muy limitada para absorber agua, produciendo anegamientos en muchas calles, aun con poca lluvia caída”, expresaron las autoridades, publicó Ahora.

Por otro lado, comunicaron que este lunes continuarán “con la limpieza de cunetas y conexión con válvulas antirretorno en los lugares de niveles bajos”, para solucionar el problema de las calles con agua.