Gustavo Bou: “Este debut para mí fue más importante que haber jugado la Copa Libertadores”

La Pantera volvió con un categórico gol de tiro libre a Defensores de Nébel por la Copa Entre Ríos.

A más de un año de haber anunciado su retiro del fútbol como jugador, el concordiense Gustavo Bou regresó a las canchas para vestir los colores del club que preside: Defensores de Barrio Nebel de Concordia. Lo hizo y con gol incluido en la Copa Entre Ríos, para vencer a Lanús de Concepción del Uruguay por 1 a 0, como visitante, en el estadio de los Hermanos Núñez de Gimnasia y Esgrima.

“Este debut para mí fue más emocionante que haber jugado incluso la Copa Libertadores”, confesó, en diálogo con Cdelusports, el futbolista que vistió los colores de River, Racing, Olimpo de Bahía Blanca y Talleres de Córdoba, entre otros clubes.

Cabe destacar que Bou no solo integra el plantel, sino que también se hace cargo de tareas que exceden largamente lo futbolístico. “Hoy soy jugador, utilero, presidente, albañil y todo aquello que haga falta en el club”, explicó.

El gol de Bou para la victoria en La Histórica:

En los últimos días se viralizaron imágenes que reflejan esa faceta: se lo vio trabajando codo a codo con otros colaboradores en tareas de mantenimiento y construcción dentro del predio. Según detallaron medios locales, Bou participa activamente en el cerramiento del club para avanzar con la obra del muro perimetral, un paso clave para el crecimiento de la institución.

A lo largo de su trayectoria profesional, Gustavo Bou disputó 368 partidos oficiales, convirtió 128 goles y dio 59 asistencias. Aunque pasó por varios clubes importantes, su etapa más recordada fue en Racing, donde fue una de las figuras del equipo campeón de 2014 y se ganó un lugar especial en la memoria de los hinchas.

Hoy, sin contratos millonarios ni estadios llenos, la Pantera encontró otra forma de vivir el fútbol: desde el esfuerzo cotidiano, el compromiso barrial y la pasión intacta por el juego. Un cambio de escenario, pero no de esencia.