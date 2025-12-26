Tres gobernadores, tres estilos: el mapa de los viajes al exterior en Entre Ríos

Durante casi dos décadas, tres mandatarios entrerrianos transitaron los aeropuertos del mundo con frecuencias y motivaciones diversas. Los registros migratorios, pericias contables y documentos oficiales permiten reconstruir un mapa de viajes que va desde las misiones comerciales oficiales hasta escapadas de lujo que generaron sospechas judiciales.

Sergio Urribarri (2007-2015) combinó una intensa agenda oficial con viajes privados que derivaron en investigaciones judiciales. Durante sus ocho años al frente de Entre Ríos, el exgobernador participó de misiones comerciales a Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, España y el Magreb, que incluyó visitas a Argelia, Túnez, Egipto y Libia. También viajó a Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Australia, acompañando en varias ocasiones a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Pero fue la pericia contable realizada en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito la que reveló la verdadera dimensión de sus desplazamientos. Entre 2008 y 2015, Urribarri no pudo justificar gastos en viajes y hotelería por miles de dólares. Los documentos judiciales registran viajes a Grecia en 2008 por 35.350 dólares, a Atenas y Jerez en 2010 por 19.022 dólares, a Cancún en 2011 por 10.701 dólares, y a Venecia y Cerdeña ese mismo año por 21.424 dólares, donde su esposa adquirió esculturas en cristal de Murano por 2.200 euros.

En 2012, contrató un paquete turístico familiar a Natal por 21.637 dólares, otro a Miami por 15.468 dólares, y uno más a Miami y Nueva York por 43.941 dólares. Al año siguiente, un viaje familiar a Nueva York le costó 26.597 dólares. También financió viajes de sus hijos a Río de Janeiro (4.700 dólares) y otros destinos (8.235 dólares).

La revista ANALISIS reveló en 2015 que Urribarri viajaba frecuentemente y en secreto a Panamá entre 2011 y 2015, utilizando el aeropuerto Carrasco de Montevideo para evitar registros en migraciones argentinas. Se documentaron viajes en jets privados Learjet LV-CNQ de la empresa Pacific Ocean, con salidas desde Uruguay hacia el país centroamericano.

Bordet: el gobernador trotamundos

Si Urribarri sorprendió por la opacidad de algunos de sus viajes, Gustavo Bordet (2015-2023) lo hizo por la frecuencia. Un informe publicado por ANALISIS en marzo de 2025 reveló que durante sus dos mandatos realizó 66 viajes al exterior, principalmente a Uruguay, Estados Unidos y con aterrizajes iniciales en Francia. Los registros de la Dirección Nacional de Migraciones indican que cruzó la frontera 120 veces (240 movimientos entre salidas y entradas) desde 2007 hasta febrero de 2024.

Uruguay se convirtió en su segundo hogar: pasaba desde finales de diciembre hasta mediados o fines de enero en el país vecino, reiterando visitas durante todo el año. El relevamiento indica que "resulta difícil encontrar más de un mes entero de presencia del exmandatario en la provincia". Se alojó con su familia en hoteles de lujo, incluyendo uno en Nueva York con tarifas superiores a los 1.000 dólares por noche.

El sistema OPTAR de Aerolíneas Argentinas registró 392 pasajes de Bordet desde 2013 hasta 2023, a los que se suman 100 pasajes de sus tres hijas. Además, se contabilizan al menos 19 vuelos en jet privado. Entre los viajes más recordados figura el de noviembre de 2019 a Costa Rica para participar del torneo de pesca "Dorado Derby" en Marina Pez Vela, con un costo estimado entre 8.000 y 12.000 dólares sin contar pasajes aéreos. Lo acompañaron Juan Domingo "Palito" Orabona y el empresario Armando Gay.

En 2024, ya como diputado nacional, Bordet faltó a una sesión crucial en el Congreso por viajar al exterior. Inicialmente se informó que estaba pescando en Alaska, pero luego se aclaró que el destino fue Los Ángeles. También se registraron viajes sospechosos a Panamá junto a su amigo y exfuncionario, Juan Domingo Orabona, que generan interrogantes en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Fiscalía de Concordia.

Bordet defendió muchos de estos viajes como misiones oficiales vinculadas a la agenda de exportaciones y colocación de deuda provincial, señalando que aprovechaba los cupos disponibles que de otro modo "se perderían". Sin embargo, reconoció viajes privados, como uno a España en agosto de 2023 con su esposa.

Frigerio: viajes institucionales

Rogelio Frigerio presenta un perfil diferente. Como ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda (2015-2019) durante el gobierno de Mauricio Macri, sus viajes estuvieron mayormente vinculados a gestiones institucionales ante organismos multilaterales y conferencias internacionales.

En octubre de 2016 encabezó la delegación argentina en Hábitat III en Quito, Ecuador, donde presentó el Plan Nacional Urbano y de Hábitat junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti y varios gobernadores. Viajó múltiples veces a Washington para reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. En febrero de 2017 firmó en Washington un acuerdo del BID por 120 millones de dólares para el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, acompañado por cinco gobernadores.

En 2018 realizó una gira a China que incluyó reuniones en Beijing con el Export-Import Bank of China, el China Development Bank y el China-Latin America Cooperation Fund, buscando líneas de crédito para inversiones. También participó de la XII Cumbre Empresarial China-LAC en Zhuhai, acompañado por el entonces gobernador Bordet. En septiembre de 2019 asistió al 60° Aniversario del BID en Washington.

Como gobernador de Entre Ríos (desde diciembre de 2023), Frigerio realizó su primer viaje internacional en abril de 2024 a Alemania, para "generar vínculos institucionales con esa nación europea y gestionar recursos para inversiones", según informó Casa de Gobierno. El viaje duró una semana y la agenda oficial no fue detallada públicamente. También estuvo en Uruguay (marzo 2025), y en Brasil (septiembre 2025), en viajes oficiales. Todos los viajes confirmados fueron financiados por terceros (Fundación Konrad Adenauer, BID) sin costo para la provincia, con agendas institucionales claras y públicas. Antes de la Navidad viajó a Madrid para pasar las fiestas y ello le generó numerosas críticas en las redes sociales.

El veredicto de los números

El análisis de los datos disponibles permite establecer que Gustavo Bordet fue quien más viajes al exterior realizó en funciones públicas, con 66 desplazamientos internacionales documentados durante sus dos gobernaciones, más los realizados como intendente de Concordia (54 viajes, mayormente a Uruguay). En total, sus 120 cruces de frontera superan ampliamente los registros de sus antecesores y sucesores.

Sergio Urribarri, aunque no tiene un número oficial consolidado de viajes, presenta el caso más complejo por la mezcla de gestión oficial y desplazamientos privados no justificados, muchos de ellos ocultos mediante el uso de rutas alternativas a través de Uruguay. La pericia contable identificó al menos una docena de viajes de placer costosos entre 2008 y 2015.

Rogelio Frigerio, en cambio, registra menos viajes pero de mayor institucionalidad, concentrados en su período como ministro nacional. Como gobernador provincial lleva solo viajes a Alemania, Uruguay y Brasil, marcando un contraste con la frecuencia de desplazamientos de sus antecesores peronistas.

La suma de pasajes, vuelos privados y estadías en el exterior de Bordet y Urribarri "no parecen tener su correlato en los ingresos declarados por los exmandatarios", según señaló Análisis en su informe sobre Bordet, una observación que se replica en las pericias contables sobre Urribarri. Ambos enfrentan investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito donde estos viajes son parte central de la indagatoria.

Nota: Este relevamiento se basa en información pública disponible, registros migratorios citados en investigaciones judiciales y periodísticas, y declaraciones oficiales. Algunos viajes podrían no estar documentados públicamente, particularmente aquellos realizados a través de rutas alternativas o bajo reserva de seguridad.