Gualeguaychú impulsa una campaña nacional para promocionar el Carnaval y su agenda de verano

El Gobierno de Gualeguaychú lanzó una campaña de promoción turística a nivel nacional con el objetivo de posicionar a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del litoral argentino, con eje en el Carnaval del País y una amplia agenda de actividades para la temporada de verano. La iniciativa se desarrolla mediante acciones de difusión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros puntos estratégicos del país, a través de cartelería en vía pública y presencia en medios radiales, con el propósito de visibilizar los principales atractivos locales y reforzar la llegada de turistas durante el período estival.

La campaña incluye carteles ubicados en accesos y avenidas de alto tránsito de Buenos Aires, como Panamericana, General Paz y Tomás Edison, donde el foco está puesto en el Carnaval del País, declarado Fiesta Nacional y considerado el principal atractivo turístico de Gualeguaychú.

En paralelo, se desarrollan spots en radios nacionales bajo el lema "Gualeguaychú, un destino, todas las experiencias", una consigna que apunta a mostrar una oferta turística más amplia que el carnaval. La propuesta invita a conocer la diversidad de actividades, paisajes y servicios disponibles para quienes eligen la ciudad como destino, destacando opciones vinculadas al descanso, el entretenimiento y el disfrute al aire libre, pensadas para distintos tipos de turistas.

Dentro de los atractivos que forman parte de esta promoción se incluyen las bellezas naturales y los espacios de esparcimiento que ofrece Gualeguaychú, como los balnearios. Entre ellos se mencionan la playa de los Obeliscos, la playa con pileta del Puente Méndez Casariego y el Parque del Sol, ubicados sobre el río Gualeguaychú, y el balneario Ñandubaysal, emplazado sobre el río Uruguay.

La campaña se desarrolla de manera articulada con el sector privado, sumando la participación de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Esta entidad acompaña la promoción turística mediante cartelería instalada en la Autovía 14 y en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de difundir la oferta gastronómica local y contribuir al fortalecimiento de la experiencia turística en su conjunto.

Agenda turística de enero

La temporada de verano se iniciará con una variada agenda de eventos para residentes y visitantes. El sábado 3 de enero, a partir de las 21, comenzará una nueva edición de la Fiesta Nacional Carnaval del País, en el Corsódromo José Luis Gestro. El espectáculo a cielo abierto más grande del país se desarrollará los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 21 y 28 de febrero, y durante el feriado XXL de Carnaval los días 14, 15 y 16 de febrero.

Durante los primeros días de enero también está prevista la inauguración de la primera cancha de pádel beach, que se emplazará en la playa, en la zona de 25 de Mayo y Costanera, sumando una nueva propuesta deportiva y recreativa al aire libre.

Además, los días 8 y 9 de enero, desde las 20, en la zona portuaria se realizará el evento "A la gorra, junto al río", que contará con bandas en vivo, food trucks y feria de artesanías, con entrada libre y gratuita, consolidando un espacio de encuentro cultural junto al río.

En la segunda quincena de enero comienza otra atractiva y colorida propuesta de la ciudad: los Corsos Populares Matecito. Este año contarán con 16 agrupaciones en escena, entre murgas y conjuntos carnavalescos. Esta fiesta popular inicia el 16 de enero y se desarrollará todos los viernes de enero y los días 6 y 13 de febrero.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se destaca el trabajo sostenido de promoción turística y la articulación entre el Estado y el sector privado, como eje central para fortalecer el desarrollo económico local, generar empleo y posicionar a la ciudad como un destino con propuestas para todos los gustos durante el verano 2026.