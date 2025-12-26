Convocan a una “Movilización en manada” frente a la Municipalidad de Paraná

Un grupo de voluntarias organizó para el próximo lunes, a las 17.30, una “Movilización en manada” para pedir por los derechos de los animales. La cita será en Plaza Mayo, frente a la Municipalidad de Paraná, donde buscarán visibilizar la problemática: reclaman que el servicio municipal de salud animal funcione.

En ese sentido, la protesta se basa en dos puntos fundamentales: 1) Reparación urgente y completa del quirófano móvil para que vuelva a circular con normalidad por los barrios de Paraná, cumpliendo con las castraciones y atenciones primarias que deben hacerse en él, interrumpidamente. 2) Cumplimiento de las ordenanzas Nº 8678 y Nº 9067 en todos sus puntos, todos concernientes al Programa Municipal de Control Ético de la fauna urbana, su reglamentación, implicaciones, características y funcionamiento.

Según Adriana Militello, una de las organizadoras junto a Lucrecia Nardú y otras voluntarias, hoy la situación “es desastrosa porque está roto el quirófano y se está castrando menos” de parte de la Comuna. Por esta razón, indicó: “Estamos sobrepoblados (de animales)”. Y agregó: “No damos a vasto con las cantidad de cachorros abandonados que hay”.

La consigna de la movilización del próximo lunes reza “por un 2026 en Paraná con cumplimiento de sus derechos” y reclama: “se necesita que el servicio municipal de salud animal funcione”.





Militello agregó que en esta época del año la situación se agudiza por la cantidad de abandonos. “En estás fecha hemos visto muchos animales abandonados, los dejan en la calle y en las rutas sin importarles nada, y es complicado conseguirle adopción cuando ya son grandes, porque terminamos haciéndonos cargo nosotras”.

La movilización será abierta a la ciudadanía y se presenta como una actividad pacífica que tiene un objetivo claro: “Frenemos la sobrepoblación castrando más; no más animales en las calles”. ¿Cómo puede colaborar la sociedad? “Sumándose a manifestarse por la problemática”, indicó.

Por último, entienden que el comunicado emitido este viernes por parte de la Municipalidad de Paraná responde a la convocatoria que lanzaron a través de las redes sociales para la movilización del próximo lunes.