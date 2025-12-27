Paraná: una camioneta realizó maniobras temerarias en el Parque Urquiza y el rodado fue secuestrado

Un hecho ocurrido en las últimas horas en el Parque Urquiza de Paraná volvió a poner en primer plano una problemática que trasciende lo estrictamente policial: la necesidad de asumir una conducta responsable al volante y de respetar los bienes que pertenecen a toda la comunidad. La difusión de un video en redes sociales, que rápidamente se volvió viral, expuso maniobras peligrosas realizadas por el conductor de una camioneta en una de las zonas más emblemáticas y concurridas de la capital entrerriana.

En las imágenes se observa a una camioneta Toyota Hilux blanca ascendiendo de manera imprudente por las barrancas del parque, específicamente en el sector de miradores. Se trata de un espacio público destinado al esparcimiento, frecuentado por peatones, familias y turistas, donde este tipo de acciones implican un riesgo concreto para la vida de terceros y un grave daño potencial al patrimonio natural y urbano del Estado.

A partir del registro fílmico, la Policía de Entre Ríos logró identificar el dominio del vehículo -chapa patente colocada AA290BP- y, mediante los sistemas informáticos correspondientes, estableció la titularidad del rodado. El conductor fue identificado como Misael Fabián Reding, domiciliado en la ciudad de Paraná, quien coincide con el titular registral de la camioneta.

Desde la fuerza policial se informó además que el conductor se encuentra alcanzado por una medida judicial del fuero de Familia: en octubre de este año, un Juzgado de Familia libró un oficio al Municipio de Paraná disponiendo el retiro de su licencia de conducir por figurar como deudor alimentario, en el marco de una causa por alimentos provisorios. Este dato agrega un componente de gravedad institucional al episodio, ya que evidencia el incumplimiento de una orden judicial vigente.

Tomada intervención, la fiscal Valeria Vilches dispuso -tras consultar con el juez de Garantías Nº 5, Elvio Garzón- el formal secuestro del vehículo, medida que fue instrumentada a través de la Policía de Entre Ríos. El procedimiento busca no solo asegurar el rodado para las actuaciones judiciales, sino también prevenir la reiteración de conductas similares.

El caso interpela a la sociedad en su conjunto. Conducir no es un acto privado, sino una responsabilidad social que implica respetar normas, decisiones judiciales y bienes públicos que son de todos. Las maniobras temerarias no solo ponen en peligro vidas, sino que erosionan la convivencia y el cuidado de los espacios comunes. Hechos como este deben servir como punto de reflexión: la prevención vial y el respeto por el patrimonio estatal son pilares indispensables de una ciudadanía responsable.